أحمد طه يتضامن مع حورية فرغلي: الوسط الفني فيه كمية غدر رهيبة

تضامن المطرب أحمد طه الشهير بأغنية "سهر الليالي" مع الفنانة حورية فرغلي بعد التنمر عليها من الجمهور والوسط الفني

وإنتقد المطرب طه عبر حسابه بـ"فيسبوك" الوسط الفني ومنتقدي حورية فرغلي قائلا: "إنتو ليه بتعملو كدا فينا ؟؟؟ ليه بتخلونا تصعب علينا نفسنا ؟؟ إنتوا ماحدش فيكوا حط نفسو لحظه مكان حد فينا...مايغركوش شويه صور حلوه و ضحك و لبس و شعر و شكل حلو...احنا فينا اللى مكفينا والله".

وأضاف: "انا مش هاتكلم عن نفسى ولا هاقارن نفسى بحوريه فرغلى علشان دى نجمه و اكبر منى بكتير فالفن و مهمه عنى بكتير اوى...دى فنانه جميله و طيبه و جدعه و دمها خفيف جداً...بتعمل خير كتير و بتحب الناس كلها...كنتو كلكوا بتجرو وراها علشان تشتغلاوا و انتو فاهمين قصدى كويس اوى...كنتوا كلكوا عاوزين تشتغلوا معاها و كنتوا بتتمنوا رضاها...لما كنتوا بتشوفوها في أى مكان كنتوا بتجرو عليها علشان تتصوروا معاها و تتمنوا رضاها...دلوقتى لما تعبت شويه بقيتو تبعدو عنها؟؟؟ عملت ايه دى علشان تتنمرو عليها ؟؟ عملت ايه علشان تتعبوها نفسياً اكتر ماهى تعبانه ؟؟؟ ليه لما حد فينا بيقع او بيبعد لأى سبب او ظروف بتبعدو عنه و بتبهدلوه نفسياً ؟".

واختتم: "بجد الناس و الزملاء و الوسط كلو ناس صعبه اوى...فى كميه غدر رهيبه...كلكوا غلطانين...والله ماحد فيكو يستحمل ربع اللى احنا فيه من تعب نفسى...ربنا يبعد عنكوا اى شر و يهديكوا".

يذكر أن الفنان أحمد طه يتواجد حاليا في العزل المنزلي بعد اعلان اصابته بكورونا في اخر ديسمبر الماضي حيث كتب عبر حسابه الخاص على فيسبوك "تمام أوى كده...كورونا والله، آه والله".

أحمد طه اشتهر بأغنية "سهر الليالي" 2015 ليقتحم بعدها مجال التمثيل، حيث شارك في العديد من الأعمال الفنية أبرزها فيلم "نور عيني" مع تامر حسني والذي تجمعهم صداقة قوية، فيلم "القرد بيتكلم"، فيلم "سوق الجمعة" ومسلسل "طلعت روحي".