عاجل.. إرسال تعزيزات من الحرس الوطني إلى الكونجرس الأمريكي

وقع رئيس الأركان الجنرال مارك ميللي، على إرسال تعزيزات من الحرس الوطني إلى الكونجرس.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع، إنه تم إعلان التعبئة في قوات الحرس الوطني في العاصمة لتقديم الدعم لقوات إنفاذ القانون، وفقا لما نشره موقع «سكاي نيوز عربية»، في نبأ عاجل.

وقالت كايلي مكيناني، السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، إنه وفقا لتوجيهات الرئيس دونالد ترامب، فإن الحرس الوطني في طريقه إلى مبنى الكابيتول بجانب خدمات الحماية الفيدرالية الأخرى، متابعة في تغريدة على «تويتر»: «نكرر دعوة الرئيس ترامب لمناهضة العنف والبقاء سلميين».

وسمحت وزارة الدفاع بتعبئة كامل الحرس الوطني بالعاصمة حوالي 1800 جندي، سيستغرق هذا عدة ساعات للتعبئة، لكن سلطات إنفاذ القانون الفيدرالية ستكون في المقدمة، وفقا للعديد من مسؤولي الدفاع.

وأرسل حاكم ولاية فرجينيا أعضاء من الحرس الوطني في فرجينيا، مع 200 من عناصر أمن الولاية إلى واشنطن.