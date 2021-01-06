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عاجل.. الشرطة الأمريكية تعثر على قنبلتين وتفجرهما بشكل آمن

كتب:

نورهان نصرالله ووكالات
11:53 م | الأربعاء 06 يناير 2021
اقتحام مبنى الكونجرس

اقتحام مبنى الكونجرس

كشفت قوات الأمن الأمريكية عن العثور على قنبلتين، واحدة في مبنى يضم مكاتب اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري، والأخرى في مجمع الكابيتول الأمريكي، كما قال مسؤول فيدرالي في مجال إنفاذ القانون لشبكة «CNN»، وقال المسؤول إنها عبوات ناسفة حقيقية وجرى تفجيرها بطريقة آمنة.

ودخلت قوات الحرس الوطني، مبنى الكونجرس لتأمينه، بينما تعمل شرطة الكابيتول على تطهير المبنى من مثيري الشغب، حيث جرى إلقاء قنابل الدخان في جانب مجلس الشيوخ، وتجمع مئات الضباط في الطابق الأول من المبنى.

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