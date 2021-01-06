عماد خليل: اختياري في مجلس النواب تكليف وليس تشريفًا

أكد الصحفي عماد خليل، عضو مجلس النواب بالتعيين، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، أن قرار رئيس الجمهورية بتعيينه ضمن الـ28 نائبا المعينين ببرلمان 2021، تكليف وليس تشريفا.

وأضاف «خليل» في تصريح لـ«الوطن»: «قلبي وعقلي مشغولين دائما بالوطن، وسأحرص دائما على خدمة وطني في أي مكان وزمان».

وقال عضو مجلس النواب: «لدينا قيادة سياسية تعمل ليلا نهارا، ونحن نقتدي بالرئيس عبدالفتاح السيسي، وأعضاء تنسيقية شباب الأحزاب جميعا سواء ممن تم تمثيلهم تحت قبة البرلمان أو خارجه، يعملون دائما لصالح الوطن».

واستطرد قائلا: «القيادة السياسية هى من مهدت الطريق للشباب والمرأة للتواجد داخل العمل السياسي، لذلك سيكون هدفنا الأول هو خدمة هذا الوطن ورفعة شأنه».

والنائب عماد خليل أحد الصحفيين البارزين بجريدة المصرى اليوم، وعمل في عدد من المجالات الإعلامية والقنوات التليفزيونية.

ويشار إلى أن الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، سينطلق خلال الساعات القليلة المقبلة، باكتمال صفوفه من النواب المعينين، البالغ عددهم 28 نائبا برلمانيا، ويتألف مجلس النواب من 596 نائبا، من بينهم 568 منتخبا.

ويبدأ المجلس الجديد أعماله مكتملا البنية، باستثناء 4 مقاعد خاوية، بسبب تأجيل إجراء انتخابات دائرة دير مواس بالمنيا، ووفاة 3 أعضاء جدد، عقب إعلان نتائج فوزهم بالمقاعد النيابية.

وتحظى المرأة بتواجد كبير تحت قبة البرلمان، وهي سابقة برلمانية لم تشهدها الحياة النيابية من قبل.

القائمة تضم 28 معينا

ويكفل الدستور والقانون لرئيس الجمهورية، سلطة تقديرية في حق تعيين عددا من النواب، من أصحاب الخبرات والكفاءات، في ضوء ترشيحات المجالس القومية والمجلس الأعلى للجامعات، ومراكز البحوث العلمية والنقابات المهنية والعمالية وغيرها، بهدف إثراء الحياة النيابية، على ألا تتجاوز نسبة 5% من عدد الأعضاء المنتخبين، ويكون نصفهم على الأقل من النساء، بواقع 14 سيدة.

شروط الاختيار

وحدد القانون شروطا معينة لاختيار النواب المعينين، وهي أن تتوفر في من يعين الشروط ذاتها اللازمة للترشح لعضوية مجلس النواب، وألا يعين عددا من الأشخاص ذوي الانتماء الحزبي الواحد يؤدي إلى تغيير الأكثرية النيابية في المجلس، وألا يعين أحد أعضاء الحزب الذي كان ينتمي إليه الرئيس قبل أن يتولى مهام منصبه، وألا يعين شخص خاض انتخابات المجلس في الفصل التشريعي ذاته وخسره، وينشر قرار تعيين أعضاء مجلس النواب في الجريدة الرسمية.