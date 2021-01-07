حورية فرغلي لـ «الوطن»: أجلت أعمالا فنية لبعد العملية بسبب شكلي

أكدت الفنانة حورية فرغلي، أنه عرض عليها مؤخرا عدد من الأعمال الفنية، ولكنها أجلت كل هذا إلى ما بعد إجراءها العملية الجراحية.

وقالت حورية فرغلي لـ «الوطن»، «لا أنكر كانت هناك العديد من الأعمال الفنية تعرض علي، ولكن البدء فيها متوقف لحين سفري إلى أمريكا وإجراء العملية الجراحية، فكان من المفترض أن أسافر منذ عام، ولكن ظروف كورونا وعدم السفر كان هو أحد أسباب تأخري في إجراء العملية الجراحية».

وأضافت الفنانة: «لم أحب أن أقدم أعمالا جديدة هذه الفترة بنفس شكلي الذي انتقده الجمهور، والذي لا يوجد لدي أي دخل فيه، وطالبة من كل جمهوري والناس التي مازالت تحب حوريه فرغلي دعواتهم لي هذه الفترة أن تتيسر الأمور وأستطيع السفر وإجراء العملية الجراحية والتي نجاحها سيفرق معي بشكل كبير في حياتي».

حورية فرغلي قدمت العديد من الأدوار الفنية المتنوعة، حيث قامت بتجسيد دور الفتاة الشعبية، والفتاة الارستقراطية محققة نجاحا في الاثنين.

ومن أبرز الأعمال الفنية لـ حورية فرغلي قبل ابتعادها عن الأضواء، كان مسلسل «حكايات بنات»، مع صبا مبارك وريهام أيمن ودينا الشربيني، والذي حقق نجاحا كبيرا في الوطن العربي بأجزائه الثلاثة.

وأيضا حققت الفنانة نجاحا كبيرا بمسلسل «ساحرة الجنوب»، والذي جسدت من خلاله دور ساحرة تقوم بأعمال دجل وشعوذة، مما يسبب صراعات عديدة بين أهل المدينة التي تعيش فيها.

وشاركها في بطولة مسلسل ساحرة الجنوب، كل من صلاح عبدالله، سوسن بدر، مها أبو عوف، ياسر جلال والمسلسل من تأليف سماح الحريري وإخراج أكرم فريد.وحقق المسلسل وقت عرضه أعلي نسبة مشاهدة ليظل متصدرا في نسب المشاهدة على يوتيوب حتى الآن.