عاجل.. الشبورة تجبر «المرور» على إغلاق 5 طرق سريعة

أعلنت الإدارة العامة للمرور، إغلاق بعض الطرق الزراعية والصحراوية بسبب الانتشار الكثيف للشبورة المائية.

وقررت المرور غلق محور الضبعة أمام حركة المرور لوجود شبورة وغلق الطريق الساحلي من بوابات الحمام امام حركة المرور لوجود شبورة وتم غلق طريق الفيوم امام حركة السيارات لوجود شبورة مائية كثيفة.

كما تم غلق طريق السويس الصحراوي ومحور 30 يونيو للمتجه إلى الإسماعيلية والسويس لوجود شبورة تعيق الرؤية، ومنعا لوقوع الحوادث المرورية.

شبورة كثيفة في الطرق

وشهدت عدد من الطرق في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، انتشار الشبورة التي وصلت إلى حالة الضباب، فيما تمّ إغلاق عدد من الطرق السريعة والمهمة بعد تسبب الشبورة في انعدام الرؤية نهائياً.

وناشد ضباط الإدارة العامة المواطنين لعدم التحرك على الطرق السريعة نهائيًا حتى انتهاء الشبورة لعدم وقوع حوادث مرورية.

وأعلنت مصادر أمنية أنَّه لن يتمّ فتح الطرق أمام حركة المواطنين إلا بعد انتهاء الشبورة وإمكانية رؤية الطريق بشكل واضح لعدم تكرار الحوادث، وذلك حرصًا على حياة المواطنين، وذلك بعد وقوع عدد من الحوادث ببعض الطرق الصحراوية لعدم تمكّن السائقين من رؤية الطريق لانتشار الضباب الكثيف، مما يعرض حياة المواطنين وممتلكاتهم للخطر.

الأرصاد: استمرار الشبورة لنهاية الأسبوع

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الشبورة المائية الكثيفة التي تشهدها محافظات مصر خلال هذه الأيام ترجع إلى الاستقرار في الأحوال الجوية التي تشهدها البلاد، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن تستمر الشبورة خلال الأيام المقبلة مع عطلة نهاية الأسبوع وبداية الأسبوع المقبل.

وذكر أن توقيت الشبورة عادة ما تبدأ في فترات الليل حتى الساعة الثامنة صباحاً، وبعد ذلك تتحسن الرؤية تدريجياً بعد الساعة التاسعة صباحًا، خاصة على الطرق السريعة المؤدية للمدن الجديدة ومداخل ومخارج القاهرة والطرق المؤدية إلى محافظات الوجه البحري وشمال البلاد سواء السواحل الشمالية، ومدن القناة، ووسط سيناء، وشمال الصعيد، كل هذه المناطق تنخفض فيها الرؤية الأفقية لأقل من 1000 متر.