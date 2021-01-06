بسبب «الشبورة».. إصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارتين بكفر الشيخ

أصيب 3 أشخاص في حادثين منفصلين بمحافظة كفر الشيخ، مساء اليوم الأربعاء، بسبب الشبورة الكثيفة، التي تسببت في انعدام الرؤية الأفقية على معظم الطرق بالمحافظة.

وتلقت غرفة عمليات المحافظة إشارة بانقلاب سيارة أجرة "ميكروباص" محملاً بالركاب، في إحدى الترع، أمام قرية "الحدود"، بدائرة مركز كفر الشيخ، مما أسفر عن إصابة شخصين، تم نقلهما إلى المستشفى العام.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتبين إصابة كل من "سوسن بدير عبد الفتاح"، مصابة باشتباه كسر في العمود الفقري، و"آية محمد أحمد"، مصابة بكدمات وسحجات بالجسم، وتتلقيان العلاج داخل المستشفى.

وفي نفس السياق، انقلبت سيارة نصف نقل "جامبو"، أمام قرية "محلة القصب"، التابعة لمركز كفر الشيخ، وأسفر الحادث عن إصابة أحد الأشخاص، رفض نقله للمستشفى، حيث تم إجراء الإسعافات اللازمة له في موقع الحادث.

وفي وقت سابق، استقبل مستشفي مطوبس المركزي 7 مصابين، نتيجة حريق نتج عن شرر متطاير من أحد أعمدة كهرباء الضغط العالي، بقرية "منية المرشد"، بدائرة مركز مطوبس.

تلقي اللواء خالد العزب، مدير أمن كفر الشيخ، إخطاراً من مأمور مركز شرطة مطوبس، يفيد بنشوب حريق بمنزل ومزرعة مواشي، بجوار الجمعية الزراعية بقرية "منية المرشد"، دائرة المركز، نتج عنه إصابة 7 أشخاص بحالة اختناق.

وأكد مصدر طبي بمديرية الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، أن مستشفي مطوبس المركزي استقبل 7 أشخاص مصابين بحالة اختناق ناتج عن الحريق، حيث يجري إسعافهم داخل قسم استقبال المستشفى.