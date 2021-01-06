توقعات طقس 72 ساعة مقبلة.. دافئ نهارا مع استمرار الشبورة الضبابية

أصدرت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية حالة الطقس على مدار الـ 3 أيام المقبلة، إذ تسود غدا الخميس أجواء دافئة على القاهرة والوجه البحري بارد على تلك المناطق ليلا مع وجود رياح معتدلة.

وأضافت الأرصاد أن مناطق جنوب سيناء ستشهد طقسا مائلا للحرارة نهارا باردا ليلا مع وجود رياح معتدلة.

وأخيرا طقس دافئ على شمال الصعيد نهارا مائل للحرارة على جنوب الصعيد أما في ساعات الليل فتشهد تلك المناطق طقسا شديد البرودة ليلا.

وأكدت الأرصاد استمرار الشبورة المائية في ساعات الصباح الأولى على بعض الطرق الزراعية القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

أما عن طقس الجمعة، فتشهد مناطق كل من القاهرة والوجه البحري أجواء دافئة نهارا، باردة ليلا مع استمرار الشبورة الصباحية التي تصل حد الضباب.

وفي السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء فيسيطر طقس مائل للدفء نهارا، بارد ليلا مع وجود شبورة كذلك ورياح معتدلة.

وفي جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر فتشهد طقسا مائلا للحرارة نهارا باردا ليلا مع استمرار لوجود شبورة صباحية كثيفة.

ونوهت الأرصاد في بيانها عن طقس دافئ نهار شديد البرودة ليلا على شمال الصعيد، أما جنوب الصعيد فطقس مائل للحرارة نهارا شديد البرودة ليلا.

وعن حالة الطقس يوم السبت المقبل، فأكدت الأرصاد أن كلا من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والشرقية ووسط سيناء فتشهد تلك المناطق طقسا مائلا للدفء نهارا باردا ليلا مع استمرار وجود شبورة ورياح معتدلة.

أما عن طقس مناطق جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد فدافئ نهارا بارد ليلا، وطقس دافئ نهارا في شمال الصعيد شديد البرودة ليلا، ومائل للحرارة شديد البرودة ليلا في جنوب الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة

درجات الحرارة يوم الخميس 7 يناير

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 15.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 14.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 13.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 15.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 16.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 09.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 10

درجات الحرارة يوم الجمعة 8 يناير

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 14.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 14 .

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 12.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 13.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 16.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 09.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 10.

درجات الحرارة يوم السبت 9 يناير

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 13.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 13.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 12.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 13.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 16.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 09.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 10.