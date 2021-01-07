مسؤول بـ«التنمية الصناعية»: تشغيل مجمع المنطقة النسيجية بالمحلة قريبا

قال المهندس محمد نبيل، مهندس مدني بالهيئة العامة للتنمية الصناعية، إنّ نسبة إنجاز المنطقة النسيجية الجديدة بالمحلة وصلت لـ100%، وجرى تسليم كامل المرافق والخدمات، والمشروع جاهز للتسكين والتخصيص للمستثمرين من الهيئة العامة للتنمية الصناعية حاليا، ودراسة الطلبات المقدمة من المستثمرين، وسيتم التسكين والتخصيص، وتشغيل المجمع قريبا.

المشروع بيتسلم جاهز على المفتاح

وأضاف المهندس محمد نبيل، خلال لقاء خاص من الغربية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة التلفزيون المصري، وتقدمه الإعلامية منة الشرقاوي، أنّ تكلفة المشروع وصلت إلى 670 مليون جنيه، واستغرق إنشاءه بالكامل 17 شهرًا، من حيث أعمال المرافق والبنية التحيتية والإنشاءات الخاصة بالمنطقة متكاملة، «المشروع بيتسلم جاهز على المفتاح»، لافتا إلى أنّ المشروع يستهدف سكان الغربية بشكل أولي، ولا مانع من تقديم من هم خارج المحافظة للمشروع.

4 طرق للحصول على كراسة الشروط

وأشار إلى أنّ التقديم على المشروع من خلال شراء كراسة الشروط، والمتوفرة في 4 أماكن بشكل سهل، من خلال الموقع الإلكتروني هيئة التنمية الصناعية، حيث يجرى تنزل الكراسة ثم ملء البيانات ثم يتم إجراء «upload» لها، أو يمكن الحصول على الكراسة من خلال ذهاب المستثمر بنفسه للهيئة بالتجمع الخامس، كما تُباع في فرع الهيئة بالغربية، إضافة لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمحافظة.

الأولوية لأبناء الغربية

ولفت إلى أنّه بعد الاستيفاء بشروط الكراسة، واستيفاء المستندات، يتم تقديم طلب ودراسة المستندات المرفقة، والتواصل بعد ذلك مع مقدم الطلب لاحقا عقب التخصيص، منوها بأنّ المنطقة توفر تقريبا 14 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة طبقا للدراسة، والأولوية ستكون لأبناء محافظة الغربية، نظرا لأن المحافظة تشتهر بصناعة الغزل والنسيج.