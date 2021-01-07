فض سرادقي عزاء وغلق 79 محلا لمخالفة تعليمات مجابهة كورونا ببني سويف

فضت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف، برئاسة اللواء وليد البيلي، رئيس المدينة، سرادقي عزاء، بشارع خفاجى وشارع جانبي من صلاح سالم، في إطار تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية التي أقرتها الدولة ضمن خطتها الشاملة لمجابهة انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد، وتنفيذا لقرارات مجلس الوزراء واللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

وشنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف، بقيادة عبدالحي سيد، ونادي مرداشي نائبا رئيس الوحدة، حملة مكبرة في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء، لمتابعة التزام المحال التجارية والصناعية بمواعيد الغلق طبقا لتكليفات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف.

وأسفرت الحملة عن غلق عدد 79 محلا بينهم 37 من شوارع صفية زغلول وأحمد عرابي وعبدالسلام عارف والرياضي، وغلق عدد 42 محلا من الوحدات القروية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية، بالإضافة إلى فض سرادقي عزاء، بشارع خفاجى وشارع جانبي من صلاح سالم بمدينة بني سويف.

من جانبه شدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على رؤساء الوحدات المحلية بالمراكز والمدن ورؤساء الأحياء والمناطق، بتكثيف الحملات على المقاهي والكافيتريات وقاعات الأفراح وسرادقات العزاء، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية التي أقرتها الدولة ضمن خطتها الشاملة لمجابهة انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد، وتنفيذا لقرارات مجلس الوزراء واللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أي منشأة تخالف تعليمات منع التجمعات وإقامة الاحتفالات بأنواعها، بخاصة في الأماكن المغلقة من حفلات زفاف وسرادقات العزاء، مشددا على عدم التهاون في اتخاذ الإجراءات المناسبة ضد المخالفين، وضرورة تفعيل الغرامة الفورية ضد غير المرتدين للكمامات.

وناشد محافظ بني سويف جميع المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية الاحترازية من تباعد اجتماعي وارتداء الماسك «الكمامة».