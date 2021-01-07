«القابضة للمطارات»: بدء تشغيل مطار برنيس قريبا

كشفت مصادر بالشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية التابعة لوزارة الطيران المدني أنه جارٍ حاليا إنهاء إجراءات تسلم الشركة لإدارة مطار برنيس.

وأشارت المصادر إلى أن تسلم الشركة رسميا إدارة المطار وبدء تشغيله يتوقف حاليا على الانتهاء من بعض التصاريح الإدارية من عدد من الجهات كمصلحة أمن الموانئ ومصلحة الجمارك فضلا عن بعض التجهيزات الأخرى، موضحة أن تلك التصاريح والتجهيزات لن تستغرق وقتا طويلا وفي مراحلها النهائية.

وأضافت المصادر لـ«الوطن» أن أي مطار عسكري يتم تحويله لمدني وبعد الانتهاء من تجهيزه للتشغيل تتولى الشركة إدارته مثلما حدث مؤخرا مع مطاري سفنكس والعاصمة الإدارية، موضحة أن الشركة تقوم حاليا باختيار الكادر الإداري لإدارة المطار.

وأشارت المصادر إلى أن المطارات التي تم الانتهاء من إنشائها مؤخرا تساعد على زيادة الحركة السياحية الوافدة لمصر وتسهم في تحقيق خطط التنمية المستدامة التي تسعى الدولة لتحقيقها، إضافة إلى تقليل الكثافة المرورية عن قلب القاهرة مثلما هو الحال في إنشاء مطار سفنكس.

الطيران المدني: مطار برنس مؤمن وفقا للمعايير الدولية

وأوضحت المصادر أن مطار برنيس تم تزويده بأنظمة تأمين تتوافق مع المعايير الدولية ومعايير الأمان كما تم تزويده بأحدث كاميرات المراقبة وأنظمة كشف X-Ray فضلاً عن التفتيش اليدوي، كما تم تركيب نظام للإنذار الآلي ضد الحريق ونظام للتحكم بالدخول وأنظمة مراقبة بالكاميرات وخدمة الكشف عن الحقائب، موضحة أن أجهزة التامين تحتوي على عدد من أجهزة «X-RAY» لتفتيش الحقائب، إضافة إلى كاميرات أمنية داخل الصالات بالإضافة إلى بوابة معدنية لتفتيش الركاب.

ومن جهته قال الدكتور عاطف عبداللطيف عضو جمعية مستثمرو السياحة بمرسى علم، إن بدء تشغيل مطار برنيس كمطار مدني سيسهم في زيادة الحركة السياحية الوافدة إلى القرى الواقعة جنوب مدينة مرسى علم وسيزيد من أعداد السياح الذين يزورون المدينة.

تأمين المطارات

وأضاف أن إنشاء المطارات بالقرب من المدن السياحية يساعد في تحقيق تلك المدن للتنمية المستدامة، إضافة إلى زيادة عدد السائحين الوافدين لها خاصة أن أكثر من 95% من الحركة السياحية الوافدة لمصر تأتي عن طريق الجو.