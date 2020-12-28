بعد موافقة الطيران المدني.. ضوابط وشروط السفر لعودة غير السعوديين

أعلنت هيئة الطيران المدني في السعودية، إمكان غير السعوديين المغادرة من المملكة ابتداء من الأحد الموافق 27 ديسمبر، مع التأكيد على الالتزام الكامل بالضوابط والإجراءات الاحترازية المتبعة خلال السفر.

وفي هذا الصدد تعرض لكم جريدة «الوطن» استمرارا للخدمات التي تقدمها لقرائها، ضوابط وشروط سفر غير السعوديين من المملكة..

ضوابط وشروط السفر لعودة غير السعوديين

ووفقًا لبيان هيئة الطيران فأن الجهات المختصة وافقت على مغادرة غير السعوديين المملكة والسماح لكل الناقلات الجوية العاملة في مطارات المملكة- شاملة الطيران العام- بنقل المسافرين المغادرين إلى خارج المملكة، مع مراعاة الإجراءات الاحترازية الخاصة بمنع تفشي فيروس كورونا والسماح للناقلات الجوية الأجنبية بتسيير رحلات عارضة لهذا الغرض.

على أن تتواجد بعض الضوابط المهمة مثل..

عدم مغادرة طاقم الطائرة الهابطة في مطار المملكة والبقاء داخلها لحين موعد الإقلاع.

تجنب مخالطة طاقم العاملين في مطار الوصول.

ولا يشمل هذا القرار الدول التي ظهرت بها فيروس كورونا المتحور وفقًا لما أقرته الجهات الصحية المختصة.

وكانت هيئة الطيران المدني في السعودية أعلنت خلال الأسبوع الماضي، وقف حركة الطيران داخل وخارج المملكة بداية من الإثنين الموافق 20 ديسمبر قابلة للتمديد، وفقًا لما تراه المؤسسات المعنية التي ستحدد موعد عودة الطيران.

وفي نفس الاتجاه، تخطى عدد الأشخاص الذين حصلوا على لقاح فايزر ضد فيروس كورونا في السعودية، 10 آلاف مواطن، فيما وصل عدد الأشخاص الذين قاموا بالتسجيل للحصول على اللقاح أكثر من نصف مليون شخص، حسب الإحصائيات الرسمية.

وأكدت وزارة الصحة السعودية أن اللقاح آمن ومعتمد وفعال، ولا يؤثر على الجينات، مشددة على أن شركة فايزر الأمريكية أكدت فعالية اللقاح أيضا ضد السلالة الجديدة من كورونا.