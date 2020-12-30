لو فاتتك.. اعرف مواعيد إعادة مسلسل ضربة معلم الحلقه 29 وتردد القناة

احتل مسلسل ضربة معلم الحلقة 29، تريند عبر موقع البحث العالمي جوجل، بسبب أحداثه المتلاحقة، حيث شهدت الحلقة كتابة المعلم شردي، كتب لابنته نصف ثروته ضمن وصيته، لكن زوجته تعاتبه، لأن هذا سيتسبب بمشاكل مع أبنائه، وبالفعل تسربت الوثيقة إلى ابنه الذي جاء وتعاتب معه، وأخبره أن الوصية لضمان حق ابنته.

وتعرض «الوطن»، استمرارا لخدماتها التي تقدمها لقرائها على مدار اليوم، ولمحبي مسلسل ضربة معلم، مواعيد عرض إعادة العمل الدرامي، والقنوات الناقلة، وترددها، وذلك في السطور التالية.

مواعيد إعادة عرض مسلسل ضربة معلم الحلقة 29

يعرض مسلسل ضربة معلم، على مجموعة قنوات CBC الفضائية، في المواعيد التالية:

يعرض على قناة سي بي سي الفضائية، 5 أيام في الأسبوع، بداية من السبت وحتى الأربعاء، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً، وتعاد الحلقة في تمام الساعة 12 منتصف الليل.

ويعرض المسلسل على قناة cbc دراما، في الساعة 11 مساءً، وتعاد الحلقة مرتين، الأولى في الخامسة صباحًا، والمرة الثانية في تمام الساعة 2 ظهرًا من اليوم التالي.

تردد قناتي سي بي سي الفضائية ودراما

ويمكن لمحبي مسلسل ضربة معلم، متابعة قناتي سي بي سي، على التردد الجديد بداية من يناير المقبل من خلال:

التردد: 11758

الاستقطاب: رأسي

معامل تصحيح الخطأ:5/6

معدل الترميز:27500.

القمر الصناعي: نايل سات.

مسلسل ضربة معلم

تدور أحداث مسلسل ضربة معلم، حول «جابر» الشاب المصري الذي يأتي من الطبقة المتوسطة، ويعمل كعتال في إحدى الشركات، ويعجب صاحب العمل الذي يقوم بدوره الفنان الكبير رياض الخولي، بأخلاق وشهامة البطل، لذا يعتمد عليه في كثير من الأمور التي تتعلق بعمله، مما يؤدى إلى غضب ابن الفنان رياض، ويبدأ في صنع مشاكل وعقبات أمام البطل، وتتوالى الأحداث.

مسلسل ضربة معلم، بطولة محمد رجب ومي سليم ومحمد نجاتي ورياض الخولي ورانيا فريد شوقي وهاجر أحمد ومحمد عز ومحسن منصور وسلوى عثمان وأنعام سالوسة وياسمين البشبيشي، من تأليف أحمد عبدالفتاح، وإنتاج شركة سينرجي، وإخراج إسماعيل فاروق.