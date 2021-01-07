فتح 5 طرق بعد زوال الشبورة بينها «الإسكندرية الصحراوي»

فتحت الإدارة العامة للمرور طريق الإسكندرية الصحراوي، وطريق السويس بعد تحسن الأحوال الجوية وفتح الطريق الرابط الدولي من كفر الشيخ اتجاه بلطيم أمام حركة السيارات بعد انقشاع الشبورة.

وفتح الطريق الرابط الدولي دمياط المتجه إلى بلطيم أمام حركة المرور، بعد انقشاع الشبورة أمام حركة السيارات بعد زوال الشبورة.

كما أغلقت الطريق الدولي الدقهلية المتجه إلى الإسكندرية أمام حركة المرور، وجرى التنسيق مع كفر الشيخ والدقهلية لوجود شبورة.

وكانت الإدارة العامة للمرور، أغلقت الطرق أمام حركة السيارات بسبب الشبورة ، وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود، اليوم الخميس، طقس مائل للدفء على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا، بارد ليلا.

وفي وقت سباق، أهابت إدارة المرور بالمواطنين وقائدي السيارات، بضرورة الالتزام بتعليمات رجال المرور، وجاءت كالتالي: أنه في حالة العطل يجب على قائد المركبة تعطيل محركات السيارة.. وإيقافها أقصى يمين الطريق، والالتزام بالبقاء داخلها حتى لا تتعرض حياة المواطن للخطر.

اكدت على السائقين على تهدئة السرعة.. وإضاءة أضواء السيارة، وعدم إغلاق شبابيك السيارة وفتحها، لمنع تكوين بخار داخل السيارة، ما يزيد الوضع تعقيدا، ويساهم في صعوبة الرؤية

وطالبت السائقين استخدام ماسحات الزجاج، وحذرت المواطنين من التوقف في الشبورة مهما كانت الظروف؛ لعدم التعرض للاصطدام من قائدي المركبات، الذين لا تساعدهم الأجواء من الرؤية، وتفادي التصادم.