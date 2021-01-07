توقعات بطقس مستقر غدا واستعداد لنوة الفيضة الكبري في الإسكندرية

شهدت مدينة الإسكندرية، اليوم الخميس، طقسا مستقرا نسبيا وفقاً لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية ويستمر اعتدال الطقس حتي غد الجمعة، وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إن نتائج نماذج التنبؤ بالإمطار بمركز التنبؤ بقطاع التخطيط وخرائط الأمطار تشير إلى عدم سقوط أمطار حتى ٨ يناير الجاري.

فيما تستعد محافظة الإسكندرية، لاستقبال نوه الفيضة الكبرى التي تبدأ من 9 حتى 12 من الشهر الجاري، وتعتبر نوه الفيضة الكبرى من أول النوات التي ستأتي على المدينة منذ بداية العام الميلادي الجديد 2021 حيث لأول مرة لم تأتي نوه رأس السنة على الإسكندرية.

ورفعت محافظة الإسكندرية، حالة الاستعداد للقصوى وذلك لاستقبال نوات شهر يناير حيث تم مراجعة كافة التعليمات الخاصة بتجهيز السيارات والمعدات وتأهب المحطات.

فيما انتشر عمال الصرف الصحي في شوارع الإسكندرية، من أجل تنظيف الشنانيش والمصبات والعمل على تجهيزها استعداداً لاستقبال النوة الجديدة .

تبدأ نوة «الفيضة الكبرى»، بأمطار شديدة ورياح جنوبية غربية وتستمر لمدة 6 أيام كاملة، وتتوقف فيها حركة الصيد والملاحة بمينائي الدخيلة والإسكندرية حيث تعد من النوات الشديدة التي تجتاح المدينة الساحلية.

وقال اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، إن الشركة ترفع درجة الاستعداد وتتابع عملية التأهيل اليومي والتأهب بالإضافة إلى متابعة جاهزية مصدات الرمال لمنع ارتفاع موج البحر وتجهيز الشنانيش والعمل علي البؤر الساخنة التي تشهد تجمعات المياه مع كل النوات.

وأضاف أن عمال الشركة في الشوارع من أجل العمل علي تنظيف الشنانيش وإصلاح كافة ما يعيق عملية نزول الأمطار، مؤكدا تجهيز سيارات الشفط والسحب، وتأهب عمال الشركة رغم عدم تساقط الأمطار.