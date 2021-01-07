4 منح مالية يمكن الحصول عليها من معاش الوالد المتوفى

تحرص وزارة التضامن الاجتماعي بشكل دائم على الاهتمام بالفئات الأكثر احتياجا في المجتمع، من خلال صرف المعاشات الشهرية للمستحقين، سواء كان ذلك بعد بلوغ الموظف سن المعاش أو من خلال معاش تكافل وكرامة، وعند وفاة صاحب المعاش، تصرف الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عدد من المنح المالية لمستحقي معاش المتوفى.

وتستعرض «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، تفاصيل المنح التي يحصل عليها مستحقي المعاش بعد وفاة الوالد المتوفي، وفق الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي، كالتالي:

منحة الجنازة

عند وفاة صاحب المعاش، تلتزم الجهة التي كانت تصرف المعاش بأداء نفقات جنازة بواقع معاش ثلاثة أشهر.

شروط صرف منحة الجنازة

- وفاة صاحب المعاش.​

- عند وفاة صاحب المعاش تلتزم الجهة التي كانت تصرف المعاش بأداء نفقات جنازة بواقع معاش ثلاثة أشهر.

المستندات المطلوبة

- صورة طبق الأصل من شهادة وفاة صاحب المعاش.

- النموذج المحدد أو طلب صرف مصاريف الجنازة​.

منحة الوفاة

عند وفاة مستحق المعاش، تمنح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي للمؤمن عليهم أو مستحق المعاش منحة عن شهر الوفاة والشهريين التاليين، إضافة إلى أجر أيام العمل خلال شهر الوفاة للأبناء، وتقدر المنحة بالأجر أو المعاش المستحق عن شهر الوفاة.

شروط استحقاق منحة الوفاة

- وفاة صاحب المعاش.

- توافر شروط الاستحقاق في المعاش في حالة عدم تحديد المستفيدين على النموذج رقم 105.

المستندات المطلوبة لصرف منحة الوفاة

- نموذج 119 بشأن المستفيدين من المعاش.

- نموذج 105 بشأن المستفيدين من منحة الوفاة.

- شهادة وفاة صاحب المعاش.

- المستندات اللازمة لاستحقاق كل حالة من حالات المستحقين للمعاش.

إجراءات صرف منحة الوفاة

- يقوم المستحق بتقديم طلب صرف المنحة.

- توافر نموذج 105 بشأن المستفيدين من منحة الوفاة.

- استيفاء مستندات استحقاق المعاش.

منحة الزواج

توفر الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي منحة الزواج للبنت أو الأخت، وذلك في حال قطع المعاش بسبب زواجها بمجموع عام من قيمة المعاش.

إجراءات الحصول على منحة الزواج

- تقوم المستحقة الحصول على منحة الزواج بالتوجه إلى المنطقة التأمينية التابع لها ملف صاحب المعاش.

- تقديم طلب صرف منحة الزواج.

المستندات المطلوبة لصرف منحة الزواج

- صورة وثيقة الزواج أو صورة عقد الزواج العرفي.

- صورة بطاقة الرقم القومي للمستحق على أن تكون سارية.

- طلب صرف منحة الزواج على حسب الأحوال.

الشروط المطلوبة لاستحقاق منحة الزواج

- أن تكون طالبة المنحة من المستحقين للمعاش.

- أن تكون طالبة المنحة لم تحصل على منحة الزواج من قبل.

- يكون الحد الأدنى للمنحة مائتي جنيه.

- تُحسب المنحة على المعاش المستحق عن شهر الزواج.

- تسقط منحة الزواج أو القطع في حال عدم التقدم بطلب لصرفها خلال خمسة عشر سنه من تاريخ استحقاقها.

منحة قطع المعاش

عند بلوغ الشاب لسن الرشد يكون له دخل شهري خاص به، ولكن عند انقطاع حصته يحصل على منحة تقدر بقيمة عام كامل من قيمة المعاش.

شروط الحصول على منحة قطع المعاش

- أن يكون طالب المنحة أحد أفراد الأسرة المستحقة للمعاش.

- ألا يكون سبق له وحصل على المنحة من قبل.

- أن لا يكون سبب قطع حصة المعاش هو الوفاة.

- أن يكون طالب المنحة تخطى 21 عاما.

إجراءات الحصول على منحة قطع المعاش

- تقديم طلب صرف المنحة مرفقا بها المستندات اللازمة.

- استيفاء إقرار موقع من القائم بالصرف بعدم الالتحاق بعمل أو مزاولة مهنة وعدم الحصول على معاش آخر.

- تقديم صورة بطاقة الرقم القومي للمستحق على أن تكون سارية.