وزارة التضامن: 3 شروط للالتحاق بحضانات الأطفال ذوي الإعاقة

أكدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية، تعمل على تقديم برامج وخدمات للفئات الأولى بالرعاية، والتي تعمل من خلال 5 برامج فرعية، هي رعاية «وتأهيل وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، والأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية والتوسع في منظومة الأسر البديلة، وكبار السن»، وحماية «وتمكين المرأة، وتأهيل الأطفال المعرضين للخطر».

وحضانات الأطفال ذوي الإعاقة، هي وحدات تأهيلية معدة لتوفير الخدمات التأهيلية لرعاية الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، حسب الفئة التي تقبلها الدار من رعاية اجتماعية وطبية ونفسية.

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أنها تهدف إلى تنمية قدراتهم واكتساب المهارات التي تؤهلهم للاعتماد على أنفسهم، لمواجهة المرحلة التالية في المجتمع، وفقا لما تبقى لديهم من قدرات.

شروط الالتحاق بحضانات ذوي الإعاقة:

ووضعت الحضانات التي يبلغ عددها 109 على مستوى الجمهورية عدة شروط للالتحاق بها، والتي جاءت كالتالي:

- أن يكون سن القبول من 3 إلى 8 سنوات.

- أن يكون الطفل خالي من الأمراض المعدية أو النوبات التشنجية أوالصرعية غير المستقرة أو الأمراض العقلية.

- انتماء الطفل إلى أسرة تتولى شؤونه، وتتعاون مع الحضانة في تنشئته، وإعداده للمرحلة التي تلي الحضانة​.

المستندات المطلوبة للتقديم للحضانات:

- طلب التحاق.

- صورة شهادة ميلاد الطفل.

- استمارة مقابلة أولى.

- 3 صور شخصية للطفل.

- بحث اجتماعي.

- تقرير طبي.

- تقرير نفسي.

- استمارة السلوك الشخصي والعادات.

وتتواجد تللك الحضانات في المناطق التالية: Downloads/عناوين+دور+حضانات+الاطفال+المعاقين%20(2).pdf

وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي، أنها قدمت دعما نقديا، لمليون و100 ألف شخص من ذوي الإعاقة، بتكلفة تبلغ 5 مليارات جنيه مصري، كما أصدرت ما يزيد على 500 ألف بطاقة إثبات الإعاقة، والخدمات المتكاملة لمُستحقي دعم كرامة.