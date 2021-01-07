تعافي 3 مصابين بكورونا في أسوان

أكد مصدر طبي مسؤول بمديرية الشؤون الصحية في أسوان، تعافي ثلاثة مصابين بكورونا في العزل المنزليبعد خضوعهم لبروتوكول العلاج المقرر من قبل وزارة الصحة .

وعلمت «الوطن»، من مصادر طبية أن عدد المصابين الذين يتلقون العلاج داخل مستشفى العزل بمنطقة الصداقة، وصل عددهم إلى 78 حالة بينها 64 حالة داخل القسم الداخلي بالمستشفي و14 حالة داخل العناية المركزة، بينما لم يسجل المستشفى أي حالات وفاة ووصل الإجمالي التراكمي لأعداد الذين دخلوا المستشفى 1532 حالة خرج منهم 498 متعاف ، وإجمالي الوفيات 285، وإجمالي تحويل للمنزل 292، وإجمالي التحويل للمنزل 379 .

وكان مستشفى أسوان التخصصي بالصداقة استقبل اليوم الخميس، 3 حالات جديدة مصابه بفيروس كورونا المستجد covid 19، وهي سيدة مسنة تدعى «عواضة. ج»، تبلغ من العمر 91 عامًا مقيمة برية عنيبة التابعة لمركز نصر النوبة شمال محافظة أسوان، و«أحمد.إ»، 42 عامًا، مقيم بالعتمور بحري التابعة لمركز كوم أمبو شمال محافظة أسوان و«سيد.أ»، 64 عامًا، مقيم 7 بحري التابعة لمركز كوم امبو شمال محافظة أسوان وتم دخولهم المستشفي بالقسم الداخلي والعناية المركزة لمتابعة العلاج اللازم .

يذكر أن مستشفى أسوان التخصصي بمنطقة الصداقة الجديدة هو المركز الرئيسي للعزل بأسوان خاصة للحالات الحرجة بمدينة أسوان، تم تجهيزه لاستقبال حالات العزل حيث حددته وزارة الصحة لاستقبال أي حالات إيجابية لفيروس كورونا المستجد.