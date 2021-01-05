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عبدالله رشدي يهاجم مشهد «ده هاني»: يؤسس لـ«الدياثة» في المجتمع

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أحمد الشرقاوي
03:33 م | الثلاثاء 05 يناير 2021
عبدالله رشدي

عبدالله رشدي

سيطر اسم «هاني» ترند جوجل ومواقع السوشيال ميديا بعد تصدر مشهد من مسلسل «هذا المساء»، جمع الفنانة أروى جودة، التي دافعت عن نفسها بعد أن ضبطها زوجها هي وصديقها بعد خروجهما من غرفة النوم، لتتهم زوجها بأنّ «أعصابه تعبانة ويحتاج للراحة»، وذلك بعد اعتراضه على وجود صديقها في غرفة النوم، ما أثار غضب العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذي اعتبره أنّه مشهد يزرع في النساء الفسق والفجور.

رشدي: أموال حرام ولايبارك الله بها

من جانبه، قال الداعية عبدالله رشدي، إنّ مثل هذه المشاهد تؤسس لفكر الدياثة في المجتمع بين الرجال، فلا يمكن لزوج أن يقبل بذلك إلا إذا كان ديوثا، مشيرا إلى أنّ تلك المشاهد تنتزع من الناس خلق الحياة، وتبعث على خلق جيل جديد لا يفرق بين الحلال والحرام، وتشوه العملية الخلوقية التي فطرها الله عليها.

وأضاف رشدي، لـ«الوطن»، أنّ الأموال التي ربحها أبطال هذا المشهد «حرام»، ولا يبارك الله فيها، مطالبا بالتشديد من الرقابة لمنع مثل هذه الأعمال الهابطة.

وأوضح رشدي، أنّ مثل هذه المشاهد تزرع في النساء الفجور وترك الحياء والآداب، كما طالب رشدي من المسؤولين عن الفن أنّ يضربوا بيد من حديد لمنع هذه المشاهد.

مشهد هاني يثير ردود فعل غاضبة على مواقع التواصل

وكان المشهد الدارامي آثار ردود فعل غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي، وأعرب كثيرون عن رفضهم للمشهد الذي وصفه بأنّه يعدم القيم الأسرية، وهي الأمر الذي أكدته أيضا الدكتورة آمنة نصير أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، أنّ الفن الذي يقدم بهذه الطريقة يؤدي لاهتزاز في القيم والمفاهيم الثقافية للمجتمع المصري لأن هذا النوع من الفن يدمر المواطن العربي، وأن ينشروا ما يثبت المودة الإنسانية بين الإنسان وأخيه الإنسان.

وأضافت نصير، لـ«الوطن»، أنّ هذا نوع من الفن الرخيص لا يحتاجه المجتمع المصري، قائلة: «مع السلامة لمثل هذا الفن ميلزمناش».

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