محمود.. ورحلة معاناة مع السمنة: «خايف أموت زي أختي ونفسي أتعالج»

في قلب مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، وتحديدا بمنطقة «أبوشاهين» يعيش مع آلامه اليومية التي لا تبارح جسده. يحاول الحركة جاهدا إلا أنه يواجه صعوبة بالغة بالرغم من مساعدة والديه اللذين ظهرت عليهما ملامح الفقر والقهر وقلة الحيلة.

«محمود طلعت»، الذي يعاني من السمنة المفرطة منذ سنوات، يخشى أن يلقى مصير شقيقته التي توفت بذات المرض. لا يبارح سريره بسبب عدم قدرته على الحركة، الأمر الذي ساهم في زيادة وزنه ليتخطى 235 كيلو جرام.

«الحمد لله.. أنا راضي بقسمتي وربنا كريم قادر يساعدني ويشفيني.. مش قادر أتحرك ومش عارف أعيش وبموت كل يوم بسبب عدم قدرتي على الحركة»، قالها الشاب معبرا عن معاناته بسبب مرض السمنة المفرطة، متابعا: «أختي ماتت بسبب نفس المرض منذ عدة سنوات، وأبويا وأمي كتر ألف خيرهم متحملين مصاريف علاجي رغم ضيق ذات اليد وربنا يباركلي في أسرتي».

وعبر «محمود»، عن أمله في مساعدة المسؤولين بعلاجه على نفقة الدولة ليخفف من معاناة والديه: «نفسي ربنا يستجيب لندائي والمسؤولين يسمعوا صوتي وخاصة الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي أعتبره أب لكل المصريين.. يا ريت يسمعوا استغاثاتي ويعالجوني على نفقه الدولة لإنقاذ حياتي، وفعلا حياتي كرب ونفسي أتحرك وأمشي على رجلي زي بقيت الناس.. سبحانك ربي رحمتك وسعت كل شىء يارب العالمين».

وأضاف وهو يحاول جاهدا زحزحة جسده والدموع في عينيه: «ارحمني يا رب أنا مش قادر أعيش، وربنا يخفف عني آلامي ومش قادر أقف واشتغل عشان أكسب قوتي اليومي بالحلال.. أكثر من 20 سنة جليس الفراش وبناشد المسؤولين وأهل الخير مساعدتي في عبور محنتي العصيبة».

والد الشاب المريض طالب المسؤولين وعلى رأسهم مؤسسة الرئاسة ومجلس الوزراء والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة بالاستجابة لنداء ابنه المريض: «ربنا أعانني أنا وزوجتي وعرضناه على عدد كبير من الأطباء ولم يتمكنوا من تشخيص حالته بشكل دقيق وأكدوا أن علاجه في مراكز متخصصة لعلاج السمنة، وللأسف لم أتمكن من تحمل نفقات العلاج بسبب معاشي المحدود للإنفاق على أسرتي».

وأوضح أنه باع أثاث منزله وكل ما يملك من أجل تحمل مصاريف علاجه إلا أن ما باعه لم يكن كافيا: «مصاريف علاجه تتجاوز 3 آلاف جنيه شهريا ولا يوجد مصدر دخل لي سوى المعاش».

وقالت الأم باكية: «يارب ارحمنا وخفف عننا.. بنتي ماتت وافتقدناها ونفسي ابني يبقى عايش مرتاح، يا رب رئيس الجمهورية يستجيب لاستغاثه علاج ابني محمود ويباركلي في حياته».

وأردفت: «عمري يقترب من 55 عامًا وأسعى جاهدة لتوفير الرعاية لابني لظروفه المرضية الخاصة، لكني أبكي ليل نهار والدموع لا تتوقف بسبب رؤيتي له وهو غير قادر على الحياة».

وأشارت إلى أن التقارير الطبية والتحاليل والأشعة توضح حاجته الملحة لإجراء عملية جراحية عاجلة لإزالة الدهون والكوليسترول من الكبد والمعدة بسبب زيادته شهريا 15 كيلو جرام، ما يجعله غير قادر على التنفس، وبات معرضا لخطر الإصابة بأزمات قلبية مفاجئة.