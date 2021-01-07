غلق 39 مركزا للدروس في دمياط وحملات على المواقف بالقليوبية

شنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة القليوبية، حملات مكثفة، اليوم، على مواقف السيارات والشوارع وأماكن تجمع المواطنين لمتابعة تنفيذ تعليمات مجلس الورزاء بارتداء الكمامة حرصا على سلامة الجميع لمنع انتشار عدوى كورونا.

وقادت المهندسة أمل فوزي، رئيس مدينة قها، حملة على أماكن التجمعات ومواقف السيارات أسفل كوبري قها والمحال التجارية بالتنسيق مع العقيد ناصر الجمال مأمور قسم شرطة قها والنقيب محمود الصيرفي رئيس شرطة المرافق بقها، وأسفرت الحملة عن تحرير 125 محضرا مخالفة عدم ارتداء الكمامة.

وتابع أحمد وزيرى، رئيس مدينة طوخ، مواقف السيارات في المدينة وبعض القرى لمتابعة ارتداء الكمامة وفرض غرامات مالية على المخالفين بالاشتراك مع مركز شرطة طوخ ضمن الإجراءات الاحترازية لمقاومة فيروس كورونا والحد من انتشاره.

فيما شنت الأجهزة المحلية بمركز ومدينة كفر شكر برئاسة اللواء هشام رفعت رئيس المركز والمدينة حملة لمتابعة مدى الالتزام بارتداء الكمامة وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا فى عددا من مناطق المركز والمدينة حفاظا على صحة وأرواح المواطنين من مخاطر الأمراض وانتشار عدوى الفيروس بإشراف محمد غنيم نائب رئيس المركز والمدينة.

وناشد «رفعت»، جموع المواطنين بقرى الوحدات المحلية والمدينة أيضا ضرورة ارتداء الكمامة والالتزام بالتعليمات التي من شأنها الحفاظ على صحة وأرواحهم مع تطبيق التباعد الاجتماعى في الحياة اليومية لعدم انتشار الفيروس.

من جهة أخرى، شنت الوحدة المحلية بمركز ومدينة دمياط حملة مكبرة، اليوم، على مراكز الدروس الخصوصية، برئاسة روضة منير نائب رئيس قطاع جنوب.

وأسفرت الحملة عن غلق 39 مركزا للدروس الخصوصية في إطار الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمكافحة فيروس كورونا.

وفضت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ برئاسة المحاسب متولى حسن محمد، سوق قرية الركابية تنفيذا لتوجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط بمنع إقامة وتجمع الأسواق الشعبية التى تقام أسبوعياً بنطاق المحافظة حفاظا على صحة وسلامة المواطنين والباعة الجائلين ومنعاً لانتشار الأوبئة.