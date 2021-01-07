بعد وفاته.. من يخلف «سيد عبدالغني» في منصب أمين صندوق المحامين؟

أصبح منصب أمين صندوق نقابة المحامين، شاغرا بعد وفاة سيد عبدالغني الذي كان يشغل المنصب ذاته، وباتت الأسئلة تدور حول من سيخلف «عبد الغني»، وما هي آلية تصعيد عضو مجلس جديد، وهل سيتم إعادة تشكيل هيئة مكتب من جديد، أم سيتم فتح باب الترشح على منصب أمين صندوق النقابة فقط، أم تسيير الأعمال من خلال أمين الصندوق المساعد، «الوطن» تجيب على تلك التساؤلات في السطور المقبلة، وفقا لما أكده أعضاء من مجلس نقابة المحامين بناء على ما نص عليه قانون النقابة.

قالت مصادر مطلعة، لـ«الوطن»، أنّ الفترة الحالية تشهد عددا من التربيطات بين فريقي المجلس الأول المحسوب على تيار الإصلاح والمؤيد للنقيب رجائي عطية، والثاني هو الفريق المعارض للنقيب والمحسوب على النقيب السابق سامح عاشور، لاختيار من يتولى منصب أمانة صندوق النقابة.

وأضافت المصادر، أنّ تكتل النقيب السابق سامح عاشور سيجري اجتماعا اليوم بالمقطم، لاختيار وحسم هل سيشاركون في الانتخابات على منصب أمانة صندوق النقابة أم لا.

وكشفت المصادر، عن أنّه جرى تداول اسم صلاح سليمان وعبدالحفيظ الروبي من جبهة النقيب الحالي، بشأن عزمهم الترشح على أمانة الصندوق، كما أنّ هناك مشاورات بتصعيد عبدالمجيد هارون أمين الصندوق المساعد لأمانة الصندوق، على أن يتم اختيار بديل له هو وليس لأمانة الصندوق.

«راضي» الأعلى أصواتا في الخاسرين بالانتخابات

قال عمر هريدي، عضو مجلس نقابة المحامين، إنّ قانون النقابة كان واضحا في الحالة المعروضة، إذ نص على تصعيد الأعلى أصواتا في الخاسرين في الانتخابات، مشيرا إلى أنّ محمد راضي مسعود كان الأعلى في الترتيب، فمن المفترض تصعيده تلقائيا بقوة القانون، لافتا إلى أنّ العرف جرى على أن يعقد مجلس النقابة اجتماعا ويتم التصعيد خلاله.

وأضاف هريدي، أنّ القانون لم يلزم مجلس النقابة بوقت معين لعقد الاجتماع للتصعيد خلاله، متابعا: «لسنا بحاجة إلى اجتماع طارئ، من المرجح أن تتم عملية التصعيد خلال اجتماعات المجلس الدورية».

وعن منصب أمانة صندوق النقابة، أوضح عضو مجلس نقابة المحامين، أنّ المنصب أصبح شاغرا، لذلك سيتم فتح باب الترشح عليه أو الاتفاق على شخص معين من أعضاء المجلس ليخلف الراحل سيد عبدالغني».