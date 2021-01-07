القوى العاملة عن شروط التدريب في الوحدة المتنقلة: يجيد القراءة والكتابة

قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إنّ وحدة المتنقلة لتدريب الشباب تتكون من 3 ورش، هي الملابس الجاهزة، وأعمال الكهرباء، وأعمال السباكة والصرف الصحي، وهي المهن التي يحتاجها الأهالي بالقرى نظرا لندرتها، منوها بأنّ عدد المتدربين بالوحدة يصل لـ40 فردا شهريا، ونظرا للإجراءات الاحترازية انخفض العدد لـ30 فردا، بينهم 10 في الورشة الأولى، و10 في الثانية و10 في الثالثة، وهناك توجيه بوجود قاعدة بيانات للمتدربين، ومتابعهم بعد 3 و6 أشهر لمعرفة مدى الاستفادة من التدريب.

لو عملنا مشروع صغير لـ25% من المتدربين يبقى أمر رائع

وأضاف محمد سعفان، خلال اتصال هاتفي، ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة التلفزيون المصري، ويقدمه الإعلاميين جومانا ماهر ومحمد الشاذلي، أنّ إجمالي المتدربين في الـ27 وحدة 810 متدربا، ويصل العدد في العام الواحد 9720 متدربا، متابعا: «لو قدرنا نعمل مشروع صغير لـ25% منهم يبقى أمر رائع، بمعدل 2000 مشروع، والباقي ممكن يبقى له وظيفة أو يمتهن المهنة، فكرة إن أدربك واسيبك لأ».

الحاصلين على الشهادات المتوسطة لهم الأولوية

وأوضح وزير القوى العاملة، أنّ الشباب الحاصلين على شهادات متوسطة لهم الأولوية للانضمام بالتدريب، إلى جانب أي شاب يرغب في التدريب على حرفة مثل السباكة: «المهم يكون بيعرف يقرا ويكتب حتى لو معاه الابتدائية».

صرف منحة العمالة غير المنتظمة يناير وفبراير المقبلين

وأشار إلى أنّ الرئيس السيسي أصدر المبادرة الرئاسية بالمنحة الخاصة للعمالة غير المنتظمة، وجرى صرف المرحلة الأولى بواقع 500 جنيه لمدة 3 أشهر، ومع استمرار جائحة كورونا، أصدر الرئيس قرارا باستمرار المنحة 3 أشهر أخرى، فجرى صرف الشهر الأول، ومتبقي شهري يناير وفبراير المقبلين.

الوزارة ساهمت بمليار و200 مليون جنيه في منحة العمالة

ولفت إلى أنّ الوزارة ساهمت في المرحلتين بمليار و200 مليون جنيه، إضافة لما تساهم به وزارة المالية وصندوق 2030 الخاص بالتبرعات للعمالة غير المنتظمة.