وزير القوى العاملة للشباب: الوحدات المتنقلة للتدريب «هتيجي لحد عندك»

قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إنّ عدد الوحدات المتنقلة لتدريب الشباب في المرحلة الأولى وصل إلى 13 وحدة، كانت ملكا للوزارة منذ التسعينيات في المحافظات، ومع مرور الزمن أصبحت متهالكة بشكل كامل، فتم تجديدها من خلال الورشة الموجودة بديوان عام الوزارة، وتوزيع الوحدات لـ13 محافظة، ومنعا للتميز جرى توزيع وحدات على باقي المحافظات، ليصل إجمالي عدد الوحدات المتنقلة لـ27 وحدة.

توزيع الوحدات المتنقلة بالتنسيق مع المحليات

وأضاف محمد سعفان، خلال اتصال هاتفي، ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة التلفزيون المصري، تقديم الإعلاميين جومانا ماهر ومحمد الشاذلي، أنّ الوحدات يجرى توزيعها بالتنسيق مع جهات متعددة، على رأسها المحافظات والمحليات، من خلال مديرية القوى العاملة في كل محافظة، واختيار المكان الأمثل للوحدة، نظرا لأن الوحدات تحتوي على مُعدات، مثل مراكز الشباب بالقرى، للحصول على مصدر طاقة.

الوحدة تعمل من 3 لـ6 أشهر

وأشار إلى أنّ الوحدة من شأنها التسهيل على المتدربين غير القادرين على الانتقال لمراكز التدريب الثابتة في عاصمة المحافظة، ما يؤدي لعدم انتظامه في التدريبات: «إحنا هنيجي لحد عندك، والوحدة هتبقى قدام عينيك»، لافتا إلى أنّ الوحدة تتواجد في مركز قرية من 3 لـ6 أشهر لتغطية طلبات سكان القرية، وإذا شهدت ضغطا وقوائم انتظار تمتد فترة بقاء الوحدة.

الوحدة تتكون من 3 ورش

ولفت إلى أنّ الوحدة تتكون من 3 ورش، هي الملابس الجاهزة، وأعمال الكهرباء، وأعمال السباكة والصرف الصحي، وهذه هي المهن التي يحتاجها الأهالي بالقرى نظرا لندرتها، منوها بأنّ عدد المتدربين بالوحدة يصل لـ40 فردا شهريا، ونظرا للإجراءات الاحترازية انخفض العدد لـ30، بينهم 10 في الورشة الأولى، و10 في الثانية و10 في الثالثة.