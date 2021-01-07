الجامعات: لم نرصد أي مشكلات بشأن المنصات التعليمية حتى الآن

أكد عدد من رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة، أن المناهج الدراسية لمختلف الفرق الدراسة متاحة على المنصات التعليمية المختلفة سواء كانت المنصة الموحدة (مايكروسوفت)، أو المنصات التابعة للكليات.

وشددوا على أن نسب التفاعل على المنصات التعليمية ممتازة بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، فضلاً عن أنه يجرى حالياً إجراء التدريبات والمراجعات عليها، ولم يتم رصد أي مشكلات بشأنها حتى الآن.

وقال الدكتور مصطفى عبدالنبي، رئيس جامعة المنيا، إن جميع المناهج الدراسية لمختلف الكليات والفرق الدراسية موجودة على منصات الجامعة المنختلفة منذ الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الجاري، وذلك وفقاً لمنظومة التعليم الهجين المطبق في الجامعات مع انطلاق العام الدراسي الجديد وهو النظام الذي يدمج بين نظامي التعليم التقليدي و التعليم عن بعد.

وأضاف عبدالنبي، أن نسب التفاعل بين أعضاء هيئة التدريس والطلاب عبر المنصات التعليمة ممتازة، ويجرى حالياً إجراء التدريبات والمراجعات على ما تم دراسته في المناهج.

وأكد عدم رصد أي شكاوى بشأنها حتى الآن، مشددا على أن امتحانات الفصل الدراسي الأول في موعدها بعد انتهاء إجازة منتصف العام الدراسي.

وقال الدكتور حسام الملاح، رئيس جامعة النهضة، ان الجامعات المصرية أصبحت الآن مهيئة لجميع السيناريوهات بشأن امتحانات الفصلين الدراسي الأول والثاني، فضلاً عن استكمال العملية الدراسية لمختلف الكليات بالكفاءة المطلوبة، نظراً لاكتسابها الخبرات في التعامل مع نظام التعليم الإلكتروني.

وأكد أن كل جامعة أصبح لديها المنصات التعليمية بخلاف المنصة الموحدة لهم جميعاً، وأغلب الجامعات أصبح لديها الاستعداد للتعامل مع أي سيناريو يتعلق بالعملية التعليمية الفترة المقبلة.

وأضاف أن جميع المناهج الدراسية بالكليات المختلفة موجودة منذ بداية العام الدراسي الجديد على المنصة التعليمة المتعلقة بالجامعة .