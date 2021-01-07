«الجامعات»: الامتحانات في موعدها.. بعد انتهاء إجازة منتصف العام

أكد عدد من رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة ووزارة التعليم العالي، أنه لاتوجد أي سيناريوهات تم طرحها أو مناقشتها من قبل المجلس الأعلى للجامعات بشأن دمج امتحانات الفصل الدراسي الأول بالثاني في الجامعات المصرية، أو تحويلها إلى رسائل بحثية، مؤكدين أنها مازالت قائمة في موعدها المعلن من قبل مجلس الوزراء بعد انتهاء إجازة منتصف العام الدراسي.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إنه لاتوجد أي سيناريوهات أو موضوعات تم مناقشتها وطرحها بشأن دمج امتحانات الترم الأول بالتيرم الثاني بالجامعات، مؤكدا أن الامتحانات في موعدها المحدد من قبل مجلس الوزارء، بعد انتهاء إجازة منتصف العام.

وأضاف عبدالغفار في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه لاتوجد أي مقترحات أيضا بشأن تحويلها إلى رسائل بحثية، موضحا أن كل ما يتعلق بخريطة العملية التعليمية متعلق بمستجدات ظروف كورونا: «من السابق أن نتحدث عن شيء لم يأتي بعد، والامتحانات في موعدها ووفقا منظومة التعليم الهجين».

التعليم العالي: الامتحانات ستكون وفقا لمنطومة التعليم الهجين في موعدها بعد 20 فبراير

وقال الدكتور مصطفى النجار، رئيس جامعة مطروح، إن امتحانات الفصل الدراسي الأول في موعدها المحدد بعد انتهاء إجازة منتصف العام الدراسي الأول 20 فبراير المقبل، مؤكدا أنها ستكون وفقا لمنظومة التعليم الهجين، لافتا إلى أنه لاتوجد أي سناريوهات تم طرحها بشأن دمج امتحانات الفصلين «التيرم الأول والثاني»، لافتا إلى أن الجامعة مستعدة لجميع السناريوهات فيما بتعلق بالعملية التعليمية.

وأكد رئيس جامعة مطروح، أن الجامعة تتخذ جميع الإجراءات الاحترازية فيما يتعلق بمواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، تنفيذا لتوصيات منظمة الصحة العالمية ووزارة التعليم العالي ووزارة الصحة المصرية، من حيث التعقيم الدوري للمنشآت والتشديد على ارتداء الكمامة داخل الحرم الجامعي والمتابعة المستمرة لأي حالات تتم إصابتها أو الاشتباه بها.

وقال الدكتور حسام الملاح، رئيس جامعة النهضة، إن امتحانات الفصل الدراسي الأول قائمة في موعدها، المحدد، مؤكدا أنه لاتوجد أي مقترحات أو توجيهات بشأن دمج امتحانات التيرمين، أو تحويلها إلى رسائل بحثية، مؤكدا أن إمكانيات الجامعة تؤهلها لتنفيذ ومسايرة أي سيناريوهات يتم طرحه مستقبلاً.