وزيرة التضامن: 10 إصابات بكورونا لأطفال في الحضانات

قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إنّ الوزارة رصدت 10 إصابات لأطفال بفيروس كورونا، داخل 11 حضانة على مستوى الجمهورية، خلال الفترة التي تصاعدت فيها إصابات فيروس كورونا في مصر.

وأضافت القباج، لـ«الوطن»، أنّ الوزارة رصدت الإصابات في 5 حضانات بمحافظة الإسكندرية و6 بباقي محافظات الجمهورية، وجرى إغلاق الحضانات وإجراء عمليات تعقيم، مؤكدة أنّ مصير الحضانات سواء بالفتح او الإغلاق يتحدد وفقا لمستجدات الوضع الوبائي في مصر.

وتابعت وزيرة التضامن: «نرى ونتابع معدلات الإصابة اليومية، وقرار إغلاق الحضانات لن يتم إلا وفقا لقرار مجلس الوزراء واللجنة العليا الحكومية لأزمة فيروس كورونا، وما حدث على أرض الواقع حاليا أننا خفضنا استيعاب الحضانات لتصل لـ50% من سعتها، إضافة لتشديد كامل لتطبيق الإجراءات الاحترازية.

وأوضحت الوزيرة، أنّ الأسبوع الأخير مستقر إلى حد ما فيما يتعلق بأرقام الإصابات، لكن إذا ساءت الأوضاع فيما يخص أرقام الإصابات، فقد نضطر لاتخاذ قرار إغلاق الحضانات، لكن دائمًا نضع في اعتبارنا ظروف المرأة العاملة، فرقميا هناك مليون طفل في الحضانات.

التضامن تمنع الوجبات الجاهزة في دور الرعاية

وفي وقت سابق، ومن ضمن الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، منعت وزارة التضامن الاجتماعي أي وجبات جاهزة من الخارج في داخل دور الرعاية، لمزيد من التشديد الصحي خوفا من انتقال فيروس كورونا، إلى جانب باقي الإجراءات كالكشف على درجة حرارة العاملين في مؤسسات الوزارة الخدمية سواء مؤسسات دور الرعاية او المؤسسات العقابية او دور الأيتام، وتوفير كمامات للعاملين والزامهم بارتدائها طوال فترة وجودهم، وتوفير المنظفات والمطهرات لضمان نظافة المواقع.