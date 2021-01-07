حورية فرغلي عن أزمة تشوه أنفها: طبيب قال لي «هرجعك أحسن من الأول»

كشفت الفنانة حورية فرغلي عن تواصلها مع طبيب أمريكي شهير متخصص في جراحات الأنف للاطلاع على تفاصيل حالتها الصحية عقب تهشم أنفها نتيجة سقوطها من أعلى حصان قبل أعوام.

وقالت حورية في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن الطبيب الأمريكي قال لها بعد اطلاعه على تفاصيل حالتها «هرجعك أحسن من الأول»، ولكنها تنتظر فتح أبواب السفارة الأمريكية في القاهرة للحصول على تأشيرة السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية لإجراء الجراحة.

وأضافت: «أتمنى أن تتحسن الأوضاع الناتجة عن فيروس كوروناكي أتمكن من السفر وإجراء العملية المؤجلة منذ عام تقريبا، والتي أتمنى أن تكلل بالنجاح كى أعود للجمهور عبر أعمال فنية مهمة».

وأكدت حورية فرغلي أنها تلقت عددا من العروض الفنية خلال الآونة الأخيرة، ولكنها أرجأتها لحين إجراء العملية في الولايات المتحدة الأمريكية، لأنها لا ترغب في العودة لمحبيها بهيئتها الحالية التي تعرضت للتنمر بسببها، وأشعرتها بحزن شديد وتحديدا بعد تجربتها في مسلسلها الأخير مملكة الغجر.

وكانت حورية فرغلي قد دخلت في نوبة بكاء شديدة وقت إجرائها مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج «مساء dmc» المذاع عبر فضائية dmc، وذلك بعد تخلي أصدقاؤها عنها وعدم سؤالهم عن تفاصيل حالتها الصحية.

وأكدت أنها محبوسة داخل غرفة نومها منذ 10 أشهر تقريبا، لعدم رغبتها في رؤية أحد لها بهيئتها الحالية، لافتة إلى أنها فقدت حاستي الشم والتذوق بسبب أنفها منذ فترة.

وأبدت حورية فرغلي دهشتها مما يُثار بشأن تسبب الجراحات التجميلية التي أجرتها في أزمتها الصحية الراهنة، مدللة على كلامها بقولها: «كنت ملكة جمال مصر عام 2002، وبالتالي لست بحاجة لجراحات تجميلية، ولكني سقطت من أعلى الحصان على أنفي الذي تهشم تماما».