إجراء 180 ألف معاينة فنية لتركيب العدادات الكودية للمباني المخالفة

أجرت شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية 180 ألف معاينة فنية من إجمالي الطلبات التي تم تقديمها من قبل المواطنين عبر المنصة الإلكترونية المواحدة لخدمات الكهرباء لتحويل نظام ممارسة استهلاك الكهرباء إلى تركيب عدادات كودية للمباني العشوائية والمخالفة والتي أطلقتها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة منذ شهر يوليو من العام الماضي.

كيفية التقديم للعداد الكودي

وحددت وزارة الكهرباء والطاقة المتجدد طريقة التقديم لتركيب العداد الكودي عبر رابط التسجيل المنصة الإلكترونية:

https://eservices.eehc.gov.eg/?fbclid=IwAR0RFjep0p6jrHAfqIRZDucWQ8StW3tf4cWhg2tTz5QsldVF9NxXOOac9wc

تفعيل خدمات المنصة الإلكترونية

وأطلقت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في شهر يوليو من العام الماضي خدمات للمواطنين من خلال المنصة الإلكترونية الموحدة بشكل إلكتروني ومميكن دون الحاجة إلى الخروج من المنزل وعبر الإنترنت ضمن خطة التحول الرقمي.

نوع الخدمات المقدمة

- تقديم طلب تركيب عداد كهرباء قانوني لأول مرة.

- تقديم طلب تركيب عداد كودي خدمة العملاء والدعم الفني.

- الحصول على شهادة بيانات استهلاك.

- تسجيل قراءة عداد الكهرباء.

- دفع فواتير استهلاك الكهرباء.

- الحصول على شهادة بيانات تعاقد «مصالحة».

- تقديم طلب تركيب عداد كهرباء بدل تالف.

- تقديم طلب تركيب عداد كهرباء بدل فاقد.

- تغيير اسم صاحب العداد.

- تقديم طلب فحص العداد.

- تقديم طلب رفع العداد.

- تقديم طلب استبدال العداد بقدرة أكبر.

- تقديم طلب جدولة المديونية على أقساط شهرية.

- تقديم طلب توصيل التيار الكهربائي للمباني السكنية.

- تقديم طلب تعديل توصيلة أو توصيل تيار مؤقت.

- تقديم طلب توصيل التيار الكهربائي للمنشآت الاستثمارية.

4 مستندات لتركيب عداد كودي

- صورة البطاقة الشخصية لمقدم الطلب «خلفية وأمامية».

-عقد ملكية الوحدة المراد تركيب العداد الكودى لها بنفس بيانات البطاقة الشخصية.

- إيصال سداد آخر ممارسة لمقدم الطلب على الوحدة المراد التوصيل لها.

- تقدم كل هذه البيانات من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء مجانا على الإنترنت.