الكهرباء تخطط لتركيب 250 ألف عداد ذكي خلال 2021

كشف الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، عن أنّ الوزارة ستنتهي من تركيب 250 ألف عداد ذكي خلال 2021 في نطاق 6 شركات توزيع على مستوى الجمهورية، تمهيدا لتعميم التجربة ضمن خطة الوزارة لمشروع التحول للشبكة الذكية، التي تستهدف تغيير العدادات بالشبكة الكهربائية بأخرى ذكية أو مسبقة الدفع، مع إنشاء شبكات الاتصال ومراكز البيانات الخاصة بها خلال 10 سنوات، موضحا أنّه جرى تركيب نحو 200 ألف عداد ذكي بشركات التوزيع حتى الآن.

يحسن الأداء الفني للشبكة

وأضاف شاكر، لـ«الوطن»، أنّ العدادات الذكية توفر الطاقة الكهربائية لكل الاستخدامات بدرجة كبيرة من الجودة، وترفع مستوة الخدمات التي يقدمها قطاع الكهرباء للمشتركين باستخدام الأساليب التكنولوجية الحديثة، مشيرا إلى أنّ استخدام العداد الذكي يحسّن الأداء الفني للشبكة، وأنّ الوزارة تستهدف تركيب مليوني عداد سنويا للتوسع في نشر الخدمة على مستوى المحافظات.

يقضي على شكاوى الفواتير ويكتشف حالات السرقة

وتابع شاكر، أنّ المشروع يحقق أهدافا متعددة لصالح شركات التوزيع والمواطنين معا، بينها القضاء على شكاوى فواتير الاستهلاك من قبل المواطنين، وخفض معدل الفقد في شبكات التوزيع، وخفض تكلفة قراءة العدادات العادية، واكتشاف حالات السرقة والتلاعب بالعدادات، والقضاء على المغلق والمؤجل من قراءات العدادات وترشيد الاستهلاك من خلال متابعة الأحمال اليومية والشهرية للمواطن.

تدريب وتأهيل المهندسين والفنيين على برمجة وشحن العداد

وأكد شاكر، أنّ الوزارة وضعت خطة لتأهيل وتدريب عدد كبير من المهندسين والفنيين القائمين ببرمجة العداد وشحن الكارت، من خلال تدريبهم على الجوانب المتعلقة بدقة العدادات في فروع شركات التوزيع، وتجهيز مراكز شحن الكارت الذكي على أعلى مستوى فني في الإدارات التابعة لشركات التوزيع.