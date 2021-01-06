متحدث الكهرباء: استثمار 30 مليار جنيه على شبكات التوزيع في 3 سنين

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن الوزارة تضع في اعتبارها التغيرات الجوية التي تحدث في فصل الشتاء، وتحضر استعداداتها من خلال المرور الدائم والصيانة الدائمة قبل مواسم السيول وسوء الأحوال الجوية للتأكد من عزل المهمات الكهربائية، والتنسيق مع وزارة التنمية المحلية بشأن أعمدة الإنارة، وكذلك التأكد من جاهزية المعدات الكهربائية للفصل من خلال التشديد على وجود عوامل وقاية حتى لا يتم إصابة أي مواطن.

صرف 30 مليار جنيه على شبكات توزيع الكهرباء

وأضاف المتحدث باسم وزارة الكهرباء، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «المواجهة»، المذاع على فضائية «extra news»، أنه يتم الاستعداد لموسم تقلب الطقس ووجود أمطار شتوية غزيرة من خلال رفع الطوارئ من خلال فرق الطوارئ المنتشرة على مستوى الجمهورية، وناشد المواطنين عدم الاقتراب من أماكن المهمات الكهربائية حال وجود أمطار، وعدم التطوع بإصلاح أي عطل كهربائي، والاتصال في أسرع وقت برقم (121)، موضحا أنه خلال 3 سنوات كان إجمالي الاستثمارات في شبكات التوزيع 30 مليار جنيه، وكان يتم إنفاق مليار ونصف مليار جنيه سنويا، لذا فإن حجم الاستثمار الحالي ضخمة جدا، بجانب استثمار أموال أخرى على شبكات التوزيع وشبكات النقل، والمواطن يشعر بذلك بجانب العمل على التطوير المستمر لتوفير جودة عالية من التيار الكهربائي.

تطوير مستمر لشبكات الكهرباء

وتابع: «التطوير الذي حدث على شبكات الكهرباء قضى بصورة كبيرة على الانقطاع لكن مازال بعض الأماكن فيها مشاكل بسبب وجود تكدسات سكانية في بعض الأماكن بشكل مخالف بالإضافة إلى تطوير شبكة نقل الكهرباء خاصة في الصعيد والدلتا، وأصبحت تغذية الشبكات بـ 6 دوائر مرة واحدة، وهذا يتيح بالصيانة الدورية دون قطع مفاجئ لأنه يتم استخدام بدائل سريعة تعمل بالفعل بشكل إلكتروني».