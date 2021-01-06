"الأمن العام" يكشف أكبر عصابة لسرقة الكهرباء بالعدادات القديمة

ألقى قطاع الأمن العام بقيادة اللواء علاء الدين سليم، مساعد وزير الداخلية للقطاع، القبض على تشكيل عصابى يقنع المواطنين بحيلة جديدة لسرقة الكهرباء من خلال تركيب عدادات قديمة غير مدرجة بالشركة لتمكين المواطنين من سرقة التيار دون وقوع مسئولية عليهم.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، باتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة لضبط وقائع الاستيلاء على المال العام لما لها من تأثير سلبى على الاقتصاد القومى، حيث وردت معلومات لضباط إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة الكهرباء بإشراف مفتشى قطاع الأمن العام مفادها قيام محصل كهرباء وموظف مفصول وكهربائى بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى تركيب عدادات كهرباء قديمة «غير مدرجة بالشركة» للمواطنين لا يتم إصدار فواتير كهرباء لها نظير تحصّلهم منهم على مبالغ مالية «تتراوح بين ألفين و5 آلاف جنيه»، حيث يقوم المتهم الأول بالتحصل على تلك العدادات من المتهم الثانى ويقوم المتهم الثالث بتركيبها بمنازل المواطنين «بنطاق أمن الجيزة».

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة ضباط إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة الكهرباء وضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة أسفرت عن ضبط المتهمين الأول والثالث وبمواجهتهما بما توصلت إليه التحريات أقرا بها واعترفا تفصيلياً بالقيام بتركيب 40 عداداً جميعها غير مدرجة بالشركة ولا يتم إصدار فواتير لها بالاشتراك مع المتهم الثانى، وتم بإرشادهما ضبط تلك العدادات.