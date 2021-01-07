رئيس جامعة أسيوط: 19 مصابا بكورونا يتلقون العلاج بالمستشفى الرئيسي

أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، خضوع 19 حالة من مصابي كورونا بالمستشفى الجامعى الرئيسي، للعلاج وفقا للبروتوكول المقرر من قبل وزارة الصحة.

وأشار في تصريح له، اليوم، إلى أن عدد الإصابات لايزال محدود، وهو معدل الإصابة الذى يستدعى العمل بالمرحلة الأولى من خطة استعدادات مستشفيات أسيوط الجامعية لمواجهة كوفيد19 دون الحاجة إلى الإنتقال للمرحلة الثانية من خطة المواجهة والمتضمنة التوسع فى عدد الأسرة المخصصة للمرضى ومضاعفة أسرة العناية المركزة لاستيعاب أى زيادة فى معدلات الإصابة.

وأكد رئيس جامعة أسيوط إتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة ومتابعته للوضع اليومى بالمستشفى الجامعى من أجل التأكد من جود مخزون كافي الأكسجين و الأدوات والمستلزمات الطبية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، والتى تتضمن الأدوات الوقائية للأطقم الطبية وأجهزة التنفس الصناعي والأدوية والمحاليل، وتواجد الأطقم الطبية من اطباء وتمريض فى جدول عمل مكثف لمواجهة تلك الظروف الإستثنائية.

من جانبه أوضح الدكتورعلاء عطيه عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية أن الحالات الموجودة حالياً بالمستشفى الجامعى الرئيسي تتضمن 17 حالة مستقرة وحالتين فقط فى العناية المركزة دون الحاجة لإستخدام أجهزة التنفس الصناعى.

وأضاف أنه يجرى العمل بالمرحلة الأولى من خطة مستشفيات جامعة أسيوط لمواجهة فيروس كورونا لاستقبال المصابين من منتسبي الجامعة وأسرهم والحالات المحولة من مستشفيات وزارة الصحة، والتى تشمل تخصيص 18 غرفة فرز بالاستقبال العام، و82 سرير مجاني وخاص بالمستشفى الرئيسي، و6 أسرة للمصابين تحت سن 15 عامًا بمستشفى الأطفال.