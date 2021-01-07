كشف ملابسات إصابة مندوب أدوية بطلق ناري وسرقته في سوهاج

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة العسيرات بمديرية أمن سوهاج من المستشفى الجامعي بإصابة «مندوب مبيعات بشركة أدوية - مُقيم بدائرة قسم شرطة جرجا» بعيارين ناريين بالساقين، وما قرره أنه أثناء قيادته دراجته النارية بالطريق الزراعي الغربي بالقرب من قرية الشهداء دائرة المركز، اعترضه مجهولان يستقلان مركبة «توك توك» دون لوحات معدنية وأطلق أحدهما أعيرة نارية تجاهه فأحدث إصابته واستوليا منه على مبلغ مالي وهربا.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج توصلت جهوده إلى تحديد مرتكبي الواقعة وهم «عاملين - سائق مركبة توك توك - جميعهم مقيمين بدائرة المركز – أحدهم له معلومات جنائية».

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بعدة مأموريات برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة أسفرت عن ضبط اثنين منهم أثناء استقلالهما مركبة «توك توك» بدائرة مركز شرطة العسيرات بسوهاج، وضبط الآخر بدائرة مركز شرطة أوسيم بالجيزة.

وبمواجهتهما اعترفا تفصيليا بارتكابهم الواقعة وقرر أحدهم أنه نظرا لاشتراكه مع المجني عليه في تلقي مبالغ مالية من العاملين بالخارج وتسليمها لذويهم داخل البلاد مقابل حصولهما على عمولة مادية وعلمه باحتفاظه بمبالغ مالية، عقد العزم على سرقته وفي سبيل تنفيذ مخططه اتفق مع المتهمين الآخرين على ارتكاب الواقعة.

وأضاف بقيام المتهمان الآخران بالتوجه مستقلين مركبة «التوك توك» المضبوطة وبحوزة أحدهما بندقية آلية إلى مكان الواقعة وعقب مشاهدتهما للمجني عليه استوقفاه وحاولا الاستيلاء على ما بحوزته من مبالغ مالية ولدى مقاومته أطلق أحدهم أعيرة نارية تجاهه محدثا ما به من إصابات واستوليا على المبلغ المالي وهربا.

وبمواجهة المتهمان الآخران بما جاء باعترافات الأول أيداها وأضافوا باقتسامهم المبلغ المالي المستولى عليه وإنفاقه.

وتم بإرشاد أحدهما ضبط السلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة «بندقية آلية وعدد من الطلقات من ذات العيار» وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.