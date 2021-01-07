ضبط 40 قطعة سلاح وتنفيذ 48839 حكما قضائيا في 24 ساعة

في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

فقد وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط 40 قطعة سلاح ناري، بحوزة 35 متهما وذلك على النحو التالي:

5 بنادق آلية.

3 بنادق خرطوش.

5 طبنجات.

27 فرد محلي.

161 طلقة مختلفة الأعيرة.

5 خزينة متنوعة.

145 قطعة سلاح أبيض.

في مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ 48839 حكما قضائيا متنوعا بإجمالي 5476 محكوما عليه، وذلك على النحو التالي:

170 حكم جناية.

15846 حكم حبس جزئي.

3270 حكم حبس مستأنف.

23079 حكم غرامة.

6474 حكم مخالفة.

في مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط 109 قضايا مخدرات، بإجمالي 112 متهما، ضُبط خلالها الآتي:

كمية من مخدر البانجو وزنت 18٫565 كيلو جرام.

كمية من مخدر الحشيش وزنت 5٫490 كيلو جرام.

كمية من مخدر الهيروين وزنت 1٫367 كيلو جرام.

كمية من مخدر الإستروكس وزنت 955 جراما.

كمية من مخدر الكيتامين وزنت 100 جرام.

كمية من مخدر البودر وزنت 162 جراما.

كمية من مخدر الشابو وزنت 120 جراما.

1038 قرصا مخدرا.

في مجال ضبط المتهمين والمراقبين الهاربين: ضبط 11 متهما.

في مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط 12 متهما لممارستهم أعمال البلطجة.

وفي مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة: ضبط 344 دراجة نارية مخالفة.

في مجال إعادة المركبات المبلغ بسرقتها: إعادة 2 دراجة نارية – 3 سيارات.

وفي مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط 25793 مخالفة مرورية متنوعة.

وفي مجال فحص السائقين: فحص 35 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 10 منهم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.