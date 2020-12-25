ضبط 105 طرب حشيش خلال حملة أمنية لمكافحة المواد المخدرة

استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الاتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية ترويجها.. فقد واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعي «الأمن الوطني - الأمن العام»، ومختلف مديريات الأمن - جهودها لمكافحة جرائم الاتجار في المواد المخدرة، وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

- ضبط «105 طربات من مخدر الحشيش – كمية من مخدر الهيدرو – كمية من الأقراص المخدرة – 7 هواتف محمولة – مبالغ مالية»، بحوزة «سبعة أشخاص لثلاثة منهم معلومات جنائية بمديرية أمن الإسماعيلية.

- ضبط «كمية من مخدر الحشيش – كمية من مخدر الهيروين – مبالغ مالية – 3 هاتف محمول بحوزة ثلاثة أشخاص بمديرية أمن الإسكندرية».

- ضبط كمية من مخدر الهيروين – سلاح أبيض – مطواه – مبلغ مالي – هاتف محمول بحوزة أحد الأشخاص له معلومات جنائية بمديرية أمن الدقهلية.

- ضبط 24 طربة من مخدر الحشيش - كمية من مخدر الهيروين – مبالغ مالية – 4 هواتف محمول بحوزة أربعة أشخاص لثلاثة منهم معلومات جنائية بمديرية أمن الشرقية.

- ضبط كمية من مخدر البانجو - كمية من مخدر الحشيش – سلاح أبيض – 2 هاتف محمول – مبالغ مالية بحوزة شخصين بمديرية أمن قنا.

- ضبط كمية من مخدر الهيروين - كمية من مخدر الماريجوانا – 6 هاتف محمول – مبالغ مالية – ميزان حساس بحوزة أربعة أشخاص بمديرية أمن الحيزة.

- ضبط كمية من مخدر الإستروكس - كمية من مخدر الحشيش - كمية من مخدر الهيروين - كمية من مخدر الشابو – سلاح أبيض – ميزان حساس – مبالغ مالية – 4 هواتف محمول بحوزة أربعة أشخاص لهم معلومات جنائية بمديرية أمن السويس.

- ضبط كمية من مخدر الحشيش – مبالغ مالية – هاتف محمول بحوزة شخص بمديرية أمن مطروح.

- ضبط كمية من مخدر الهيروين – مبلغ مالي – هاتف محمول بحوزة شخص بمديرية أمن البحيرة.

كما أسفرت جهود مجموعات العمل المكلفة باستهداف البؤر الإجرامية من ضبط كميات من مخدر البانجو والحشيش بحوزة ثلاثة أشخاص لأحدهم معلومات جنائية في استهداف منطقة طوخ بنطاق مديرية أمن القليوبية.

كما أسفرت جهود مجموعات العمل المكلفة باستهداف البؤرر الإجرامية من ضبط كمية من مخدر الحشيش بحوزة أحد العناصر الإجرامية خلال استهداف منطقة السحر والجمال بنطاق مديريتي أمن الشرقية والإسماعيلية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.