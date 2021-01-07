حصر أسطوانات الأكسجين وملء الفوارغ بمستشفيات الفيوم

حصر أسطوانات الأكسجين وملء الفوارغ بمستشفيات الفيوم
الانتهاء من تطوير ورفع كفاءة مستشفى الصدر لاستقبال مصابي كورونا
كتب:
أسماء أبو السعود
01:44 م | الخميس 07 يناير 2021
"الأنصاري" يوجه بحصر إسطوانات الأكسجين بكافة المستشفيات وملء الفارغ
ترأس الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اللجنة العليا لمتابعة موقف مجابهة فيروس كورونا، ظهر اليوم، لمتابعة معدلات استخدام الأكسجين، ومراجعة مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية.
وتناول الاجتماع، عرض آخر المستجدات والإجراءات المتبعة للتصدي لفيروس كوفيد 19 المستجد، وسير العمل والآداء في كافة المستشفيات، وعدد الأسرّة في كل مستشفى، بالإضافة إلى استعراض آليات التنسيق والعمل المشترك فيما بين المستشفيات العام والتأمين والمركزي والجامعة، فضلاً عن المستشفيات الخاصة، والاستمرار بتطبيق البرتوكول العلاجي لمصابي فيروس كورونا.
ولفت محافظ الفيوم، إلى قرب الانتهاء من تطوير ورفع كفاءة مستشفى الصدر التي تقع على بعد خطوات قليلة من مستشفى التأمين الصحي المخصصة لعزل مرضى الكورونا، وتشغيلها لاستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا خلال الشهر الحالي، موجهاً المدير العلاجي والطوارئ بمديرية الصحة، بالمتابعة الدورية والمرور على المستشفيات للتأكد من إلتزام الفرق الطبية بالإجراءات الإحترازية، واستخدام وسائل الحماية الشخصية لحمايتهم من العدوى بفيروس كورونا.
ووجه المحافظ إلى المراجعة الدورية لموقف كميات الأكسجين بمختلف المستشفيات سواء التي تعمل من خلال الشبكات أو الإسطوانات، موجهاً بترشيد استهلاك الأكسجين لمنع سوء استخدامه، وكذا سرعة الانتهاء من تركيب تانك الأكسجين الإضافي بمستشفى التأمين الصحي.
كما وجه إلى حصر إسطوانات الأكسجين بكافة المستشفيات وملء الفارغ منها بالتنسيق بين مديرية الصحة والمحافظة كمخزون لاستخدامها في حالة الطوارئ، وكذا ضخ عدد كبير من أسطوانات الاكسجين بمستشفى التأمين الصحي.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده المحافظ بحضور كل من الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتور عصام علي حسن مدير التدريب بمستشفى جامعة الفيوم، والدكتورة هبة عاطف مدير عام التأمين الصحي بالفيوم، ومديري المستشفيات، والطوارئ، والطب الوقائي، والأمراض المستوطنة، والحميات، والإسعاف، والرعاية الأساسية، والعلاج الحر، والعلاجي.