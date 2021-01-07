حصر أسطوانات الأكسجين وملء الفوارغ بمستشفيات الفيوم

ترأس الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اللجنة العليا لمتابعة موقف مجابهة فيروس كورونا، ظهر اليوم، لمتابعة معدلات استخدام الأكسجين، ومراجعة مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية.

وتناول الاجتماع، عرض آخر المستجدات والإجراءات المتبعة للتصدي لفيروس كوفيد 19 المستجد، وسير العمل والآداء في كافة المستشفيات، وعدد الأسرّة في كل مستشفى، بالإضافة إلى استعراض آليات التنسيق والعمل المشترك فيما بين المستشفيات العام والتأمين والمركزي والجامعة، فضلاً عن المستشفيات الخاصة، والاستمرار بتطبيق البرتوكول العلاجي لمصابي فيروس كورونا.

ولفت محافظ الفيوم، إلى قرب الانتهاء من تطوير ورفع كفاءة مستشفى الصدر التي تقع على بعد خطوات قليلة من مستشفى التأمين الصحي المخصصة لعزل مرضى الكورونا، وتشغيلها لاستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا خلال الشهر الحالي، موجهاً المدير العلاجي والطوارئ بمديرية الصحة، بالمتابعة الدورية والمرور على المستشفيات للتأكد من إلتزام الفرق الطبية بالإجراءات الإحترازية، واستخدام وسائل الحماية الشخصية لحمايتهم من العدوى بفيروس كورونا.

ووجه المحافظ إلى المراجعة الدورية لموقف كميات الأكسجين بمختلف المستشفيات سواء التي تعمل من خلال الشبكات أو الإسطوانات، موجهاً بترشيد استهلاك الأكسجين لمنع سوء استخدامه، وكذا سرعة الانتهاء من تركيب تانك الأكسجين الإضافي بمستشفى التأمين الصحي.

كما وجه إلى حصر إسطوانات الأكسجين بكافة المستشفيات وملء الفارغ منها بالتنسيق بين مديرية الصحة والمحافظة كمخزون لاستخدامها في حالة الطوارئ، وكذا ضخ عدد كبير من أسطوانات الاكسجين بمستشفى التأمين الصحي.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده المحافظ بحضور كل من الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتور عصام علي حسن مدير التدريب بمستشفى جامعة الفيوم، والدكتورة هبة عاطف مدير عام التأمين الصحي بالفيوم، ومديري المستشفيات، والطوارئ، والطب الوقائي، والأمراض المستوطنة، والحميات، والإسعاف، والرعاية الأساسية، والعلاج الحر، والعلاجي.