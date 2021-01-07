محافظ أسيوط يتفقد مخزن المستلزمات الطبية لمواجهة كورونا

واصل اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ،جولاته الميدانية، على مخازن المستلزمات الطبية والأدوية بالمحافظة بتفقد مخزن المستلزمات الطبية بحي غرب، للتأكد من توفر المستلزمات الخاصة بالتعامل مع الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد.

يأتي ذلك تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجان للمتابعة والتفتيش على جميع المستشفيات والمنشآت الصحية ومخازن الأدوية بالمحافظة بصفة يومية، وعلى مدار 24 ساعة، وبمشاركة ممثلين للجهات الرقابية والأمنية والصحية للوقوف على توافر المستلزمات الطبية والوقائية والأدوية وتوافر الاحتياجات اللازمة بمستشفيات العزل والمستشفيات المركزية.

وبدأ المحافظ جولته بتفقد مخزن المستلزمات والمهمات الطبية الإقليمي بحي غرب أسيوط، والتقى الدكتورة نسرين عبدالرحمن مدير وحدة المستلزمات الطبية، والمشرف الفني على التموين الدوائي بمديرية الصحة، وشاهد أنواع المستلزمات الطبية والوقائية المستخدمة في مستشفيات العزل والمستشفيات المركزية للتعامل مع مرضى فيروس كورونا المستجد، وتأكد من توافرها بكميات لسد الاحتياجات المحلية، وتوافر كميات احتياطية.

وأكد المحافظ ضرورة المتابعة المستمرة للكميات المتوفرة واحتياجات المستشفيات، ومخاطبة وزارة الصحة بالاحتياجات بصفة مستمرة لتوفير مخزون استراتيجي من المهمات والمستلزمات فضلًا، عن الالتزام بالإجراءات الاحترازية وشروط السلامة المهنية والأمن بجميع المخازن لحمايتها من الأخطار.

ووجه محافظ أسيوط – خلال الزيارة – مسؤولي مخازن المستلزمات الطبية بضرورة المتابعة المستمرة لمخزون المهمات والمستلزمات لضمان سد العجز في المستشفيات، وتلبية الاحتياجات بصفة مستمرة وفقًا لمعدلات الاستهلاك الحالية.

وأشار محافظ أسيوط إلى تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقي شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم والتعامل الفوري مع أي حالات اشتباه، وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع وهي رقم (2135603/ 088) الخاص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة، ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رسائل الواتس آب (01000623873) بالإضافة إلى رقم غرفة الأزمات والطب الوقائي بمديرية الصحة بأسيوط (01060603745) ورقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات على مدار 24 ساعة وأرقام وزارة الصحة والسكان (105) و (15335) والتي خصصتها وزارة الصحة لتلقي أية بلاغات خاصة بفيروس كورونا المستجد وتقييم الحالات وتوجيه المتصل لأنسب طريقة لتلقي الرعاية الطبية.

من ناحية أخرى، واصل اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عقد لقاءته الدورية بالمواطنين للاستماع، وبحث شكواهم وتلبية مطالبهم ودراسة مقترحاتهم، وذلك تنفيذاً للتوجيهات بالاهتمام بالمواطنين وتقديم خدمات أفضل لهم في كافة القطاعات الخدمية، مشيراً إلى التنسيق بين الجهاز التنفيذي للمحافظة والمؤسسات غير الحكومية والمجتمع المدني والجمعيات الأهلية للنهوض بالخدمات وتوفير ما يحتاج إليه المواطنين من خدمات وفقاً للإمكانات المتاحة.

وتضمن اللقاء حضور 14 مواطنًا تقدموا في وقت سابق بطلبات لإدارة خدمة المواطنين بديوان عام المحافظة لإيجاد حلول لمشاكلهم بعد بحثها ودراستها، لتطبيقها على أرض الواقع في أسرع وقت ممكن وفقاً للقانون واللوائح المنظمة.

وأمر محافظ أسيوط ـ خلال اللقاء ـ بإجراء بحث اجتماعي لبعض الحالات تمهيداً لصرف اعانات مادية للحالات المستحقة منها، موجهاً مسئولي التفتيش والمتابعة بدراسة وبحث وفحص وإبداء الرأي في بعض الطلبات الأخرى ورفع تقرير بها لمكتب شئون المحافظ لاتخاذ القرار المناسب في هذا الشأن والانتهاء من الاجراءات اللازمة لتنفيذ طلباتهم في أسرع وقت ممكن.