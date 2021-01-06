العثور على جثة شخص مجهول الهوية صدمته سيارة بالنزهة

تكثف مباحث القاهرة جهودها لكشف غموض العثور على جثة شخص مجهول الهوية صدمته سيارة بدائرة قسم شرطة النزهة وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية وكتابة تقرير بسبب الوفاه، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها وظروفها، والتوصل إلى هوية المتوفى واستدعاء أسرته، وضبط وإحضار السيارة المتسببة في الواقعة وقائدها.

العثور على جثة في الشارع

تلقى مأمور قسم شرطة النزهة بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة شخص بدائرة القسم، وبالانتقال تبين العثور على جثة ذكر في العقد الخامس من العمر ويرتدي كامل ملابسه، كما تبين عدم وجود أيه مستندات تدل على شخصيته، ورجحت التحريات المبدئية بأن سيارة مجهولة صدمته وفرت هاربة.

مشرحة زينهم

وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت التشريح لمعرفة سبب الوفاه، وكلفت فريق البحث بسرعة كشف هوية المجني عليه والتوصل لأسرته، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها وظروفها وضبط السيارة المتسببة في الواقعة وقائدها، وتحفظ فريق البحث على كاميرات المراقبة بمحيط مسرح العثور على جثة المجني عليه تمهيدا لتفريغها ومعرفة حقيقة الواقعة.

جثث حوادث السيارات

وقال مصدر بالطب الشرعي إن بعض جثث حوادث السيارات يتم تشريحها لمعرفة سبب الوفاه، وذلك ربما يكون المجني عليه قتل وبعد ذلك دهسته سيارة حتى يضلل الجاني رجال المباحث وجعل جريمته حادث سير وبذلك يهرب المتهم من العقاب ، ولذلك النيابة العامة في حالة عدم وجود سيارة متسببة في الواقعة وكذلك عدم وجود شهود عيان على واقعة الدهس، فإن النيابة العامة تأمر بالتشريح للتأكد من أن الوفاة ليست جنائية بل هي واقعة سير فقط.