عاجل.. العثور على جثة «مسنة قعيدة» مقتولة داخل منزلها بالمنوفية

عثر أهالي مدينة شبين الكوم عاصمة محافظة المنوفية، على جثة سيدة مسنة، مقتولة داخل منزلها في ظروف غامضة، وتم إخطار قسم شرطة شبين الكوم ومديرية الأمن لإتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

وانتقل إلى مكان الواقعة اللواء أحمد فاروق القرن، مدير أمن المنوفية، يرافقه العميد عبدالله جلال مدير مباحث المنوفية، وعدد من القيادات الأمنية بمديرية أمن المنوفية، حيث تم معاينة جثة السيده لبيان ملابسات الواقعة، وتبين أن السيدة تبلغ من العمر 80 سنة وتسكن بمفردها.

ووجه مدير أمن المنوفية، بتشكيل فريق بحث جنائي تحت إشراف العميد عبدالله جلال مدير مباحث المنوفية، وإعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة وتفريغ الكاميرات وسماع أقوال الشهود في محيط المنطقة لمعرفة ما حدث فى الواقعة وتضييق الخناق على الفاعل.

وأكد شهود عيان، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن السيدة تسكن بمفردها في منزل وكانت قعيده نتيحة إصابتها في قدمها، مؤكدين أنهم فوجئوا بخبر مقتلها التي نزل على جميع أهالي البر الشرقي بمدينة شبين الكوم كالصاعقة لأن السيدة كانت تتميز بحب من الجميع.

حرر محضر بالواقعة بدائرة مركز شرطة شبين الكوم، وانتقل إلى مكان الواقعة مدير نيابة شبين الكوم لمعاينة الجثة وسؤال شهود العيان، وتواصل النيابة التحقيق في الواقعة لاتخاذ ما يلزم حول الواقعة.