عاجل.. العثور على طفل حديث الولادة داخل كيس بقنا

عثر أهالي قرية «عزبة البوصة» بمركز أبوتشت في قنا، اليوم، على طفل حديث الولادة داخل كيس بلاستيك بجوار موقف سيارات الأجرة، وجرى إبلاغ الأجهزة الأمنية لاتخاذ اللازم.

تلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارًا بالعثور علي رضيع حديث الولادة داخل كيس بلاستيك أسود، على قيد الحياة بجوار موقف عزبة البوصة في مركز أبوتشت.

حرر محضر بالواقعة ونقل الطفل لمستشفي أبوتشت المركزي، وتكثف المباحث جهودها لكشف ملابسات الواقعة.