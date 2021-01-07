رئيس التحرير

محمود مسلم

عاجل.. العثور على طفل حديث الولادة داخل كيس بقنا

كتب:

رجب آدم
12:53 م | الخميس 07 يناير 2021
الرضيع

الرضيع

عثر أهالي قرية «عزبة البوصة» بمركز أبوتشت في قنا، اليوم، على طفل حديث الولادة داخل كيس بلاستيك بجوار موقف سيارات الأجرة، وجرى إبلاغ الأجهزة الأمنية لاتخاذ اللازم.

تلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارًا بالعثور علي رضيع حديث الولادة داخل كيس بلاستيك أسود، على قيد الحياة بجوار موقف عزبة البوصة في مركز أبوتشت.

حرر محضر بالواقعة ونقل الطفل لمستشفي أبوتشت المركزي، وتكثف المباحث جهودها لكشف ملابسات الواقعة.

 

 

اقرأ المزيد:

العثور على جثة رضيع وسط مقابر «صدفا» بأسيوط

العثور على رضيع حي ملقى على الطريق الصحراوي بنجع حمادي

وفاة رضيع ونجاة والديه في حادث على «طريق الموت» بدمياط

علامة نهاية كورونا.. رضيع ينتزع كمامة طبيب لحظة ولادته