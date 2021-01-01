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وفاة رضيع ونجاة والديه في حادث على «طريق الموت» بدمياط

كتب:

سهاد الخضري
03:37 م | الجمعة 01 يناير 2021
ارشيفية

ارشيفية

لقى رضيع مصرعه، اليوم، وأصيب والديه بكدمات وسحجات، في انقلاب سيارتهما الملاكي على طريق «دمياط - بورسعيد»، وجرى نقل الجثمان إلى المشرحة فيما نقل والديه إلى مستشفى دمياط التخصصي لتلقي العلاج .

وو فقا لمصدر طبي أكد لـ«الوطن» أن الحادث نجم عنه إصابة ماهر حلمي سالم، 29 عامًا، مصاب بسحجات وكدمات متفرقة، وزوجته آية عبد الله عامر، 25 عامًا، بسحجات و كدمات متفرقة بالجسم يقيمان بمحافظة بورسعيد، و نقلا لمستشفى دمياط التخصصي لتلقي العلاج فيما توفي الرضيع «آدم ماهر سالم» 3 أشهر، إثر انقلاب سيارتهم على «طريق دمياط - بورسعيد» المعروف بطريق الموت.

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