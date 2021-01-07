ضبط عاطلين لنصبهما على المواطنين بمواقع التواصل الاجتماعي

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة القطامية بمديرية أمن القاهرة من مواطنين اثنين بسابقة تعرفهما على أحد الأشخاص من خلال إحدى الصفحات الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة بالمستلزمات الطبية.

واتفقا على التقابل معه بدائرة القسم لشراء كمية من القفازات والكمامات الطبية مقابل مبلغ مالي وعقب وصولهما للمكان المتفق عليه حضر شخصان يستقلان سيارة قاما بمغافلتهما والاستيلاء منهما على حقيبة يد بداخلها المبلغ المالي المشار إليه وفرا.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وأن وراء ارتكاب الواقعة «عاطلان – لهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة قسم شرطة السلام أول».

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال استقلالهما سيارة «ملك وقيادة أحدهما» والمستخدمة في ارتكاب الواقعة وبحوزتهما «سلاح أبيض – مبلغ مالي».

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وأن المبلغ المضبوط بحوزتهما من متحصلات واقعة السرقة، وحيازتهما للسلاح الأبيض بقصد الدفاع.

وأضافا بإنفاقهما باقي المبلغ المستولى عليه، وباستدعاء المجني عليهما تعرفا على المتهمين واتهماهما بالسرقة. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.