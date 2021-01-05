عاجل.. شقيق عبلة الكحلاوي يكشف تطورات حالتها الصحية: «ادعوا لها»

أكد الدكتور محمد الكحلاوي، أن شقيقته الداعية عبلة الكحلاوي، تعاني من أزمة صحية خلال الفترة الحالية، مطالبا الجميع بالدعاء لها حتى تمر تلك الأزمة عليها بسلام، قائلا «دعواتكم، إن شاء الله ربنا يأتي بالخير، وتمر الأمور دي على خير، هي كانت تعبانة».

وأشار «الكحلاوي»، خلال مداخلة هاتفية، مع برنامج «حضرة المواطن»، من تقديم الإعلامي سيد علي، والمذاع على شاشة «الحدث اليوم»، إلى أنها ذهبت إلى المستشفى، اليوم؛ لأنها تعاني من بعض المشكلات في التنفس، داعيا أن يعافيها الله.

وأضاف الدكتور محمد: «الحمد لله حتى الآن لم نحتاج لأجهزة التنفس، وإن شاء الله ربنا ما يحوجنا لهذا وتمر الأزمة بخير بإذن الله»، مشيرا إلى أن حالتها ستكون أفضل وستتحسن بدعوات كل المحبين لها، بإذن الله.

وكانت الداعية الإسلامية عبلة الكحلاوي، قد تعرضت لوعكة صحية، خلال الفترة الأخيرة، ما أجبر أسرتها على الذهاب بها إلى أحد المستشفيات، لتلقي العلاج اللازم.