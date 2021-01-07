عاجل.. انتهاء حظر التجول في مدينة واشنطن

قالت شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية، ظهر اليوم، إن حظر التجول في مدينة «واشنطن» الأمريكية انتهى، مشيرة إلى وصول تعزيزات أمنية إلى محيط مبنى «الكونجرس».

وكانت «سكاي نيوز»، أوضحت في وقت سابق من اليوم، أن المزيد من عناصر «الحرس الوطني» وصولوا إلى محيط مبنى الكونجرس الأمريكي.

جاء ذلك بعد اقتحام مناصرو الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب، مبنى الكونجرس، بالتزامن مع جلسته للتصديق على فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، التي جرت في نوفمبر الماضي.

وكان حاكم «نيويورك»، أندرو كومو، قال في وقت سابق، إنه سيتم إرسال 1000 من «الحرس الوطني» إلى «واشنطن» للمساعدة في تأمين انتقال سلمي للسلطة، وفقا لما ذكرته شبكة«روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وصادق «الكونجرس» في وقت سابق اليوم، على فوز بايدن، ونائبته كامالا هاريس بأغلبية أصوات «المجمع الانتخابي».

واعتمد «الكونجرس» الأصوات الانتخابية بعد رفض مجلسي الشيوخ والنواب الاعتراضات المقدمة كافة من الحزب الجمهوري، على نتيجة التصويت في بنسلفانيا وأريزونا، وفقا لما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي».

وأوضح كومو في بيان على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، إنه بناء على طلب الحرس الوطني الأمريكي، فإن 1000 عنصر من نيويورك سيرسلوا إلى العاصمة «واشنطن»، لمدة تصل إلى أسبوعين، من أجل المساعدة في تأمين انتقال سلمي للسلطة.