آسر ياسين يحمل ثعبانا ضخما على كتفه: اسمها ريهام «فيديو»

فاجأ الفنان آسر ياسين، متابعيه على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «انستجرام»، بحمل ثعبانا ضخما أنثى، اسمها «ريهام»، من بين كواليس تصوير مشاهده في فيلم «تراب الماس».

https://www.instagram.com/stories/asser_yassin/2481236486266313758/?utm_source=ig_story_item_share&igshid=1lt49lea937un&fbclid=IwAR0yQ8sJpGC26OkgLL96CoHM_5I8j6NTK83f-7w-TGHmQ6Ccpzi015kpjvA

وفيلم «تراب الماس» عن رواية أحمد مراد تحمل نفس الاسم، وإخراج مروان حامد، بطولة عزت العلايلي، وآسر ياسين، ومنة شلبي، وإياد نصار، وماجد الكدواني، ومحمد ممدوح، وشيرين رضا، وأحمد كمال، وتدور أحداثه في إطار الجريمة والغموض والإثارة، عرض عام 2018.

شارك في حلقة درامية بعنوان «إنت فين؟» مع أروى جودة

وفي شهر نوفمبر الماضي، عرض للفنان آسر ياسين، حلقة من مسلسل «نمرة اتنين»، تحمل اسم «إنت فين؟» بالاشتراك مع الفنانة أروى جودة، عبر إحدى المنصات الإلكترونية، ضمن حلقات منفصلة من المسلسل بفريق عمل مختلف من الممثلين والكتاب والمخرجين.

وحقق آسر ياسين، في شهر رمضان 2020 نجاحا كبيرا، بعد مشاركته في مسلسل «بـ100 وش» مع الفنانة نيللي كريم، وتشكيلهما عصابة باسم «سكر وعمر» وهما أسماء الشخصيات التي جسدوها في المسلس الذي ضم عددا من الفنانين، أبرزهم إسلام إبراهيم، وعلا رشدي، ومصطفى درويش، وشريف دسوقي، وزينب غريب، وحسن أبوالروس، ومحمد عبدالعظيم، وسلوى محمد علي، وتأليف عمرو الدالي، ومحمد وائل، إوخراج كاملة أبو ذكري.

تحويل «بـ 100 وش» لفيلم سينمائي

ومن المقرر أن تحول قصة مسلسل «بـ100 وش» إلى فيلم سينمائي، يجمع بين آسر ياسين، ونيللي كريم، بعدما تردد عن تجهيز جزء ثان من المسلسل لعرضه في رمضان 2021، وهو ما نفاه ألأول، متوقعًا بعد تصوير الفيلم أن يعرض في السينما، ويكتب في أكثر من جزء، ليكون أشبه بـ«سلسلة» متتالية.

وكان الفنان آسر ياسين، عضوا بلجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة بالدورة الرابعة بمهرجان الجونة والتي اعتبرها شرف كبير له، واعتاد اصطحاب زوجته وأطفاله للسير على السجادة الحمراء في مهرجان الجونة، والقاهرة السينمائي في دورته الـ42.