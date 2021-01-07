طرق التقدم بشكاوى زيادة فواتير الكهرباء

يعاني كثيرون مع مشكلات في الكهرباء، فالبعض يجد زيادة كبيرة في قيمة فاتورة الكهرباء، بينما يواجه آخرون مشكلة عدم انتظام قراءة العداد، أو تتكرر عندهم الأعطال الفنية بكثرة، وهي أزمات يحاولون التخلص منها بشتى الطرق.

زيادة فاتورة الكهرباء

جهاز تنظيم مرفق وحماية المستهلك، وضع طريقة للتقدم بشكوى لتوصيل مشكلات المستهلكين للحكومة والجهات الرسمية، مع اختلاف طبيعتها سواء للأسباب المذكورة سابقا أو بسبب تذبذب التيار الكهربائي الشائع عند الكثيرين أيضا، ما قد يتسبب في اندلاع الحرائق والماس الكهربائي.

وهناك عدة طرق ومنافذ يوفرها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك لتلقي شكاوى المواطنين نعرض أبرزها فيما يلي:

1. من خلال التوجه إلى مقر الجھاز في 1 شارع المھندس ماھر أباظة خلف نادي السكة مدینة نصر.

2. من خلال الموقع الإلكتروني للجھاز www.egyptera.org

3. من خلال البرید ص.ب. 73-بانوراما أكتوبر– رقم بریدي11811شارع صلاح سالم.

4. من خلال الایمیل الخاص بتلقى شكاوى المواطنين complaints@egyptera.org 5.

5. من خلال الفاكس الخاص بالجهاز على رقم 234214796- الاتصال على التلیفون رقم 23421476 (داخلي 154).

شروط الاستجابة للشكوى

يشترط توافر بعض الأمور كي يباشر الجهاز مهامه نحو دراسة الشكوى، منها:

1. أن يكون الشخص رفع شكواه إلى شركة الكهرباء المختصة ولم يجد لها حلا.

2. على الشخص الذي يريد تقديم شكوى أن يقدم المرفقات الآتية بالبريد الإلكتروني أو بالفاكس أو يقوم بالتسليم باليد في مقر الجهاز.

3. إحضار صورة من الشكوى المقدمة لشركة الكهرباء المختصة، وصورة من رد الشركة المختصة على الشكوى المقدمة منه.

وخصص الجهاز البريد الإلكتروني التالي لتلقي الشكاوى وكل ما يتعلق بها : complaints@egyptera.