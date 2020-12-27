الكهرباء: فاتورة الـ19 ألف جنيه لمواطن «الحمام» سببها تراكم الاستهلاك

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إنّ الوزارة تدخلت فوريا لحل مشكلة المواطن مهدي جمعة شامخ، المقيم بمنطقة الحمام بمطروح، الذي شكى من ارتفاع قيمة استهلاكة الشهري بالفاتورة لـ19 ألف جنيه و172 جنيها عن الشهر الحالي، موضحا أنّه جرى تشكيل لجنة من شركة توزيع الكهرباء بالإسكندرية، وأجرت المعاينة على الطبيعة بمنزل الشاكي.

تقسيط المديونية بسبب تراكم الاستهلاك

وأضاف حمزة لـ«الوطن»، أنّ المشكلة كان سببها تراكم استهلاك الشاكي، وجرى تقسيط المديونية لأطول مدة، موضحا أنّ الشاكي تنازل عن شكواه، وأشاد بسرعه الاستجابة وحل المشكلة.

وفرنا عدة طرق للتواصل مع المواطن وحل شكواه

ولفت إلى أنّ الوزارة وفرت عددا من طرق التواصل مع الجمهور لتلقي شكاوى فواتير استهلاك الكهرباء، للتعرف على أسبابها وحلها في أسرع وقت ممكن، وبينها خدمة العملاء «كول سنتر»، إذ يمكن للمشترك تقديم شكوى فنية أو تجارية من خلال الخط الساخن 121 على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، كما يمكن إرسال شكوى على رقم الرسائل القصيرة 91121 وتحميل تطبيق «شكاوى فواتير الكهرباء» بالهواتف التي تعمل بنظام أندرويد.

استخدام تطبيقات المحمول

وأوضح أنّه يمكن استخدام تطبيقات التليفون المحمول لإرسال شكوى من فواتير الكهرباء، أو تسجيل قراءة العداد، أو من خلال رسائل نصية قصيرة SMS، إذ يرسل المواطن رسالة للرقم 91121، تبدأ الرسالة بالرمز (*)، ثم رقم السداد الإلكتروني الموجود على الفاتورة، وترك مسافة ثم اسم الشركة، ويظهر للمواطن رسالة بأنّه جرى استقبال الشكوى وجار حلها.

وأكدت أنّه حال وجود خطأ في الرسالة الواردة من المواطن، تصل إليه رسالة أخرى لتصحيح تنسيق الرسالة، وسيتم التواصل مع المواطن لاستكمال أي بيانات خاصة بالشكوى، وبعد انتهاء شركة توزيع الكهرباء من فحص الشكوى، سيتم التواصل مع المواطن لإبلاغه بنتيجة دراسة شكواه.

تقديم الشكوي من خلال موقع الوزارة الإلكتروني

وقال حمزة إنّ الوزارة فتحت الباب أمام المستخدمين للخدمة لتقديم شكواهم من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة http://www.moee.gov.eg/cmps، وهذه الخدمات تقدم لحرص القطاع على تقديم خدمة مميزة للمشتركين وتحقيق رضاء العميل عن الخدمات المقدمة بأحسن جودة وفي أقل وقت ممكن.

وكان مهدي جمعة شامخ، موظف بمجلس مدينة الحمام، فوجيء بقيمة الفاتورة المرتفعة عن الشهر الحالي، رغم أنّه يمتلك منزلا عبارة عن 3 غرف وصالة، ولا يوجد أي محال بالمنزل أو أجهزة ذات سحب مرتفع، لإصدار فاتورة بالمبلغ المذكور خلال ديسمبر على حد قوله.