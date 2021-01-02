10 نصائح لتقليل فاتورة الكهرباء

ارتفاع فاتورة الكهرباء أصبحت من الأمور التي تؤرق كثير من المواطنين، بسبب الضغوط الاقتصادية التي يمر بها، لكن الكثيرين لا يدركون أن بعض التصرفات والممارسات اليومية هي السبب زيادة قيمة الفاتورة.

وترصد «الوطن» استمرارا للخدمات التي تقدمها على مدار الساعة، بعض النصائح التي ترشد استخدام الكهرباء، وتخفض قيمة فاتورة الكهرباء الشهرية في السطور التالية..

تصرفات تسبب ارتفاع فاتورة الكهرباء

استخدام التكييف في درجات حرارة أقل أو أكثر من 24 أو 25 درجة، وإهمال إجراء صيانة دورية عليه، يتسبب في استهلاك الكهرباء.

استخدام أكثر من تكييف في مكان واحد.

ترك فيشة الكهرباء في الأجهزة حتى لو كانت مغلقة، لأنها تستهلك طاقة بلا داعي.

ترك باب الثلاجة مفتوح لفترة طويلة لأنها تستهلك طاقة أكبر.

استخدام غلاية الشاي أو المايكرويف والسخان الكهرباء لأوقات طويلة.

نصائح لترشيد استهلاك الكهرباء

خلال النهار يفضل استخدام ضوء النهار بدلا من المصابيح الكهربائية.

إطفاء المصابيح غير الضرورية بالمنزل، ولو لوقت قصير يساعد على ترشيد استهلاك الكهرباء.

إذا كنت تعمل في المنزل فيفضل اختيار اللاب للعمل عليه لأنه يستهلك كهرباء أقل من الكمبيوتر العادي.

عدم استخدام المدفأة الكهربائية لوقت طويل «خلال فصل الشتاء» لأنها من أكثر الأجهزة استهلاكا للكهرباء.

يفضل استخدام المصابيح الموفرة وليست العادية، لأنها تعطي إضاءة أقوى وتستهلك كهرباء أقل.

لا تستخدم عدة أجهزة كهربائية في نفس الوقت لتخفيف العبء والحمل على عداد الكهرباء.

تشغيل السخان الكهربائي يجب أن يكون قبل الاستخدام مباشرة، ولا داعي أن يصل لدرجة الغليان.

عند تشغيل أجهزة التكييف، تأكد أن درجة الحرارة لا تقل عن 23 درجة مئوية، لتقليل استهلاك الكهرباء.

لا يجب ترك الباب الثلاجة مفتوحا لفترة طويلة لأنها تستهلك طاقة أكبر.

إطفاء المصابيح، وفصل الكهرباء عن الأجهزة غير الضرورية مثل الهاتف المحمول، التلفاز، تساعد على تقليل استهلاك الكهرباء المنزلية، فهي تستهلك طاقة حتى إذا كانت مغلقة.