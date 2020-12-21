بروتوكول بين الهلال الأحمر وجامعة عين شمس لتقديم خدمات طبية للمواطنين

توقع الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر المصري، مساء اليوم، بروتوكول تعاون مشترك مع الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، وذلك بمقر جمعية الهلال الأحمر.

تقديم خدمات الدعم النفسي الاجتماعي للفئات المحرومة

يهدف البروتوكول، إلى تقديم حزمة من الخدمات الطبية وأنشطة الرعاية والتوعية الصحية وخدمات الإسعافات الأولية وخدمات الدعم النفسي الاجتماعي للفئات المحرومة في القاهرة وجميع المحافظات من خلال القوافل الطبية.

وأكدت «القباج»، أن القوافل الطبية المتنقلة انطلقت بعدد من محافظات الجمهورية متبعة كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

واستهدفت قوافل الهلال الأحمر 4158 مستفيدًا من الفئات المتضررة من انتشار فيروس كورونا على مدار الشهر الماضي، حيث تم توقيع الكشف الطبي على المواطنين في عدة تخصصات متنوعة وصرف علاج بالمجان وتوزيع أكثر من 1500 شنطة حماية شخصية.

ولفتت القباج إلى أن الهلال الأحمر المصري، يقوم بدوره كجهاز معاون لجميع الأجهزة والسلطات والمؤسسات في أوقات الأزمات والكوارث لدعم المنظومات الصحية في مجال خدمات الرعاية الطبية لجميع فئات المجتمع.

من جانبه، أكد الدكتور رامي الناظر، المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر، أن الهلال الأحمر المصري يعتبر جهازًا معاونًا لكل أجهزة الدولة في أوقات الأزمات والكوارث، ومواجهة أخطارها من خلال تقديم خدمات التنمية الاجتماعية والرعاية الصحية والطبية وخدمات الإسعاف الأولى لجميع فئات المجتمع، حيث تقوم فلسفته على النشاط الأهلي والجهود التطوعية للأعضاء والمتطوعين.

توعية طلاب المدارس

وأكد استمرار أنشطة الهلال الأحمر المصري التوعوية لطلاب المدارس، والتي انطلقت في 15 نوفمبر الماضي، مستهدفة تقديم خدمات وأنشطة الترويج الصحي والتوعية بضرورة وأهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية، ونشر السلوكيات الصحيحة للتعامل مع فيروس كورونا والحد من انتشاره بين طلاب المدارس بكل المراحل التعليمية المختلفة بجميع أنحاء محافظة الإسماعيلية.